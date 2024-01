19 gen 2024 08:27

NIKKI E POVERI – LA HALEY, STRACCIATA DA TRUMP IN IOWA, TENTA IL TUTTO PER TUTTO IN VISTA DELLE PRIMARIE REPUBBLICANE IN NEW HAMPSHIRE E SOUTH CAROLINA (IL SUO STATO). E VA AL CONTRATTACCO: “TRUMP MI INSULTA PERCHÉ È SPAVENTATO, MI PERCEPISCE COME UNA MINACCIA”. POI, PER BLANDIRE L’ELETTORATO DEL GOP, PROMETTE LA GRAZIA AL TYCOON, E RIVENDICA LA SUA GIOVANE ETÀ RISPETTO A DONALD E BIDEN: “SERVE UN LEADER DI NUOVA GENERAZIONE…”