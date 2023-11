4 nov 2023 16:00

NO BETTINI, NO PARTY! LA ROMA POTENTONA SI ATTOVAGLIA PER I 71 ANNI DI GOFFREDO BETTINI, IN ZONA LA STORTA, A CASA DI LIBERO, LO STORICO AUTISTA DELL’EX SENATORE DEM – INSIEME ALL’EMINENZA AZZURRINA GIANNI LETTA, EX PREMIER (CONTE E D’ALEMA), EX MINISTRI (FRANCESCHINI) AVVISTATI ANCHE EUROPARLAMENTARI (SMERIGLIO), ASSESSORI DELLA GIUNTA GUALTIERI (ONORATO E VELOCCIA), L’EX SENATORE RAFFAELE RANUCCI. E POI MORASSUT, CLAUDIO MANCINI E MAURIZIO VENAFRO, PER ANNI UOMO OMBRA DI BETTINI…