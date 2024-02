16 feb 2024 10:04

I NO-GLOBAL NON CAMBIANO MAI – FRANCESCA BRIA, COMPONENTE DEL CDA RAI IN QUOTA PD-ORLANDO, VA ALL’ATTACCO SUL CASO GHALI: “SI RESPIRA UN CLIMA DI CONTROLLO POLITICO E DI CENSURA PREVENTIVA. LE MANGANELLATE DI FRONTE ALLE SEDI RAI UNA PAGINA BRUTTA”. FORSE LE RICORDANO I VECCHI TEMPI DEL G8 DI GENOVA, A CUI PARTECIPÒ COME ATTIVISTA NO-GLOBAL CON “INDYMEDIA”? LA POSIZIONE DELLA CONSIGLIERA FRANCESCA BRIA NON SORPRENDE: IN PASSATO HA SUBÌTO IL FASCINO DAL GRILLISMO TENDENZA DIBBA, È SPOSATA CON L’ESPERTO DI INTELLIGENCE BIELORUSSO EVGENIJ MOROZOV, ED È MOLTO AMICA DI JULIAN ASSANGE…