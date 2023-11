8 nov 2023 11:27

IL NO DI NETANYAHU ALLA RICHIESTA DI CESSATE IL FUOCO, GLI SGARBI DI ERDOGAN, IL GELO CON ABU MAZEN: LA DEBACLE DELLA DIPLOMAZIA USA CHE SI RITROVA CON LE ARMI SPUNTATE – GLI STATI UNITI NON RIESCONO A OTTENERE UNA CORREZIONE DI ROTTA DAL PAESE CHE SOSTIENE CON FORNITURE MILITARI PER QUASI 4 MILIARDI DI DOLLARI ALL’ANNO E INCASSANO IL RIFIUTO DI ANKARA A INCONTRARE IL SEGRETARIO DI STATO USA ANTONY BLINKEN: ERDOGAN, LEADER DI UN PAESE (LA TURCHIA) PARTNER DELLA NATO, È FURIOSO PER IL SOSTEGNO DI WASHINGTON A ISRAELE -LA MEDIAZIONE DI BLINKEN CON I PAESI ARABI PER EVITARE CHE…