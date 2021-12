6 dic 2021 19:54

I NO VAX HANNO SCASSATO IL CAZZ – IL GOVERNATORE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA MASSIMILIANO FEDRIGA DALLA SCORSA SETTIMANA È COSTRETTO A VIVERE SOTTO SCORTA. IL MOTIVO? DECINE DI MINACCE DAL MONDO NO VAX - "SPERO PER LA MIA FAMIGLIA CHE DURI POCO", HA DETTO FEDRIGA…