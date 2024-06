6 giu 2024 13:03

CONSIGLIERA ALTOATESINA NO VAX RISCHIA IL SEGGIO PER UN RICORSO renate holzeisen 4 (ANSA) - BOLZANO, 06 GIU - La consigliera altoatesina e avvocata del movimento no vax, Renate Holzeisen (Vita), rischia il suo posto in Consiglio provinciale perché risulta tuttora parte in causa in tre processi contro la Provincia di Bolzano per sanzioni ricevute durante la pandemia. Un procedimento giuridico in corso con la Provincia sarebbe infatti motivo di incompatibilità con la carica di consigliere o consigliera. Si è riunita questa mattina la Commissione di convalida del Consiglio provinciale: unico punto all'ordine del giorno, l'esame della posizione giuridica di Holzeisen, ai fini della convalida dell'elezione. I componenti dell'organo hanno assunto la decisione unanime di invitare la consigliera, dopo la sentenza della Corte costituzionale, di cui la stessa era in attesa - a una seconda audizione (la prima era stata fatta a febbraio), per verificarne le intenzioni. renate holzeisen 3 L'audizione si svolgerà il 2 luglio. Con la sentenza 50/2024 la Consulta ha bocciato la cosiddetta "via altoatesina" durante la pandemia, nella parte in cui sanzionava la violazione dell'obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione di richiedere ai clienti l'esibizione del green pass. L'approccio della Commissione nella decisione odierna, spiega una nota, è stato quello di tenere conto della volontà degli elettori e allo stesso tempo di rispettare la legge. renate holzeisen 2 CONSIGLIERA ALTOATESINA NO VAX, 'PORTERÒ AVANTI I PROCEDIMENTI' (ANSA) - BOLZANO, 06 GIU - "Mi presenterò all'audizione e naturalmente porterò avanti i procedimenti per difendermi da sanzioni illegali. Questo lo devo anche ai miei elettori", dice all'ANSA la consigliera altoatesina e avvocata del movimento no vax, Renate Holzeisen (Vita).