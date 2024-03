LA NOIA GENERA MOSTRI – IL 72ENNE SANTORO, CHE NON RIESCE A GODERSI LA PENSIONE, SI IMBARCA NELL’ENNESIMA AVVENTURA DA ACCHIAPPANUVOLE E PRESENTA IL LISTONE SINISTRATISSIMO (E ANTI-BELLICISTA) PER LE EUROPEE: "PACE, TERRA, DIGNITA'" – TRA I CANDIDATI, IL VIGNETTISTA VAURO, IL MATEMATICO ODIFREDDI, L'EX PENTASTELLATO PIERNICOLA PEDICINI, LO SCRITTORE NICOLAI LININ, AUTORE DEL LIBRO "EDUCAZIONE SIBERIANA" E IL SEGRETARIO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA MAURIZIO ACERBO. CI MANCA SOLO L’ATTORE PAOLO ROSSI. ANZI NO, FORSE CI SARA’ PURE LUI…

SANTORO PRESENTA LE LISTE PER LE EUROPEE,TRA EX M5S E VOLTI NOTI

(ANSA) - Presentati a Roma nella sede di Servizio Pubblico i candidati delle liste di "Pace Terra Dignità" per le prossime elezioni europee. Candidati come capilista Michele Santoro e Raniero La Valle. Alla presentazione presente anche Marta Grande, già deputata M5s ed ex presidente della commissione Affari esteri della Camera, anche lei in corsa con il movimento guidato da Santoro. Diversi i volti noti candidati nelle liste tra le diverse circoscrizioni.

Tra questi, il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, lo scrittore Nicolai Lilin, il vignettista Vauro Senesi e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Candidata come seconda in lista in tutte le circoscrizioni Benedetta Sabene, autrice del libro "Ucraina. Cntrostoria del conflitto oltre i miti occidentali". IN lista anche l'ex pentastellato Piernicola Pedicini. Il movimento raccolto intorno a Santoro darà inizio alla raccolta delle firme in vista delle elezioni di giugno.

PEDICINI, CON SANTORO CONTRO MAGGIORANZA BELLICISTA AL PE

(ANSA) - "Con il progetto di Michele Santoro 'Pace Terra e Dignità' puntiamo ad apportare un contributo incisivo in un Parlamento Europeo composto oggi da una schiacciante maggioranza bellicista. Un contributo che sto provando a dare già da anni, essendo uno dei pochi deputati europei, oltre che l'unico parlamentare italiano, ad aver sempre manifestato contrarietà a una politica interventista e guerrafondaia, che spinge a fabbricare armi e a emettere sanzioni, distraendo fondi a territori sottosviluppati come il Mezzogiorno d'Italia".

Lo dichiara l'europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini, intervenendo in collegamento da Strasburgo alla conferenza di presentazione della lista 'Pace Terra e Dignità' di Michele Santoro, con cui è candidato alla circoscrizione Sud. "Vogliamo imporre in Europa la parola pace, contaminando con il tema della diplomazia un'Europa succube del progetto atlantista che alimenta i conflitti al solo obiettivo di creare un muro con la Russia e la Cina. Vogliamo riformare il Parlamento Europeo, affinché abbia più voce in capitolo sulle decisioni di politica internazionale dell'Unione europea.

A pagare il prezzo delle scelte sulle guerre oggi è soprattutto la politica di coesione, penalizzando le regioni del nostro Sud, dove vivono oltre venti milioni di cittadini", spiega Pedicini. "Un'area che avrebbe dovuto essere rilanciata con i fondi del Pnrr, mentre si è preferito investire quelle risorse per fabbricare sempre più missili e munizioni. 'Pace Terra e Dignità' è la forza politica che oggi manca in Europa, l'unica capace di difendere il Mezzogiorno e i territori in ritardo di sviluppo socio-economico. L'unica che può far cambiare corso a questa Europa, che deve puntare a essere mediatrice nei processi di pace e non parte attiva nei conflitti in corso", conclude la nota.

