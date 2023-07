NEL NOME DEL CAV - DEPUTATI E SENATORI DI FORZA ITALIA SONO NEL PANICO PER IL DOPO-BERLUSCA, IL REGGENTE TAJANI PROMETTE CHE IL ''NOME DI BERLUSCONI RESTERÀ SEMPRE NEL SIMBOLO''. COSÌ SARÀ VOTABILE SULLA SCHEDA ELETTORALE - COME DAGO-DIXIT L’OBIETTIVO SONO LE EUROPEE DEL 2024, MARINA VUOLE ONORARE L’INTESA CON LA DUCETTA E SUPERARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 4% (IL NOME DI BERLUSCONI SUL SIMBOLO MUOVE ANCORA VOTI...)

(Adnkronos) - Scomparso il suo fondatore, in tanti continuano a chiedersi che fine farà lo storico simbolo di Forza Italia. Antonio Tajani, numero due azzurro e reggente in pectore, raccontano, ci sta lavorando personalmente, d'intesa anche con i figli del Cav, suoi eredi. Subito dopo la morte del leader, il vicepremier ha promesso che il ''nome di Berlusconi resterà sempre nel simbolo''.

TAJANI e il nome di berlusconi nel simbolo di forza italia

Il coordinatore nazionale, però, non ha mai spiegato come arriverà a questo risultato. Ma la risposta, a quanto apprende l'Adnkronos, potrebbe essere nel primo dei 5 punti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale convocato il 15 luglio all'hotel Parco dei principi di Roma per la scelta del 'presidente pro tempore' del partito, l'elezione del collegio di probiviri e del tesoriere (tecnicamente l'amministratore nazionale, al posto di quelloprovvisorio, l'avvocato romano Fabio Roscioli, nominato di recente).

'Riconoscimento del ruolo di Silvio Berlusconi nello statuto', si legge al primo punto dell'odg della riunione dell'organismo direttivo forzista. Cosa significa? Molto probabilmente dietro la formula 'riconoscimento del ruolo' ci sarebbe l'idea di inserire per statuto, quindi a titolo definitivo, nel logo azzurro (fino ad ora formato solo dal tricolore con la scritta Fi) il nome di chi ha creato il movimento lanciato nel '94, ovvero Berlusconi.

TAJANI e il nome di berlusconi nel simbolo di forza italia

Le europee incombono e quale migliore occasione potrebbe essere questa, infatti, per tenere viva la memoria del fondatore e leader forzista nel segno della continuità? Nello stesso tempo, poi, fanno notare, così il nome di Berlusconi sarà per sempre presente e votabile sulla scheda elettorale. Un modo pratico, insomma, per ricordare il Cav e farne un richiamo per gli elettori, pure sull'onda dell'emotività. Di fatto, verrà cambiato

tramite una modifica statutaria l'emblema azzurro.

FI: NOME BERLUSCONI 'PER SEMPRE' NEL SIMBOLO, NODO A ODG CONSIGLIO NAZIONALE (2)

(Adnkronos) - Il brand della 'discesa in campo' fa gola a tanti. E Tajani ci tiene a custodirlo e tutelarlo di comune accordo con la famiglia dell'ex premier, Marina e Piersilvio in testa.

ANTONIO TAJANI PIANGE AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

A tal proposito non bisogna confondere l'utilizzo del logo (la bandiera italiana con la scritta Fi) con la proprietà, perchè quest'ultima appartiene solo a 'Il Movimento politico Forza Italia', l'associazione non riconosciuta nata davanti al notaio romano Francesco Colistra il 18 gennaio del '94 grazie alla firma di 5 soci fondatori, Berlusconi, Tajani, Antonio Martino, Luigi Caligaris e Mario Valducci. Raccontano che se il logo appartiene all'associazione non riconosciuta, il nome del Cav sia nella esclusiva disponibilità dello stesso ex premier, ora 'trasmessa' per eredità ai figli.

Nel tempo il simbolo ha subito solo qualche lieve restyling, dal punto di vista grafico. L'ultimo nell'agosto del 2022 quando fu inserito un richiamo all'Europa in vista delle politiche del 25 settembre vinte dal centrodestra. Alla bandiera del partito e alla dicitura

antonio tajani silvio berlusconi convention di forza italia

'Berlusconi presidente' venne giunto appunto un riferimento al Partito popolare europeo. Nel corso degli anni più volte sono circolate voci su un cambio del simbolo, indiscrezioni puntualmente smentite dallo stesso Berlusconi. La convinzione è che anche stavolta nessuno lo toccherà perchè coincide con la figura dell'ex premier. Resta, però, il nodo della titolarità della dicitura 'Berlusconi presidente'.

Oggi Tajani ha indicato le prossime tappe della road map del partito: ''All'ordine del giorno del Consiglio nazionale del 15 luglio ci sarà l'elezione della nuova guida del partito e l'approvazione di un documento politico, con i contenuti delle prossime azioni di Fi. Il documento sarà discusso mercoledì in una riunione dei parlamentari a cui sono invitati anche i presidenti di Regione. Il testo poi verrà approvato da Comitato di presidenza convocato venerdì''.

berlusconi tajani 8