LE NOMINE? CAMPA CAVALLO, PRIMA LE EUROPEE – GIORGIA MELONI PER CDP, FERROVIE E RAI HA DECISO DI PRENDERE DECISIONI DOPO IL 9 GIUGNO - LA DUCETTA SPERA CHE LA PROBABILE BATOSTA ALLE ELEZIONI DELLA LEGA FRENI LE AMBIZIONI DI SALVINI – “DETTA GIORGIA” NON VUOLE STRAPPI PRIMA DELLE URNE: RICUCE CON IL COLLE DOPO IL PASTROCCHIO DI LOLLOBRIGIDA E CERCA LA RIBALTA POP TRA PUPO E DILETTA LEOTTA – DOMENICA VOLA A MADRID DALL’AMATO SANTIAGO ABASCAL PER UN ALTRO COMIZIO DA “YO SOY GIORGIA” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

matteo salvini giorgia meloni antonio tajani atreju

Ferrovie, Cassa depositi e prestiti e soprattutto la Rai: Giorgia Meloni decide di non decidere. Le nomine, quelle pesanti, arriveranno dopo le europee. Quando, si augura, le pretese della Lega dovranno fare i conti con il risultato delle urne. Stesso discorso per Forza Italia.

[…] In questo mese scarso che la separa dal voto, Meloni vuole camminare sulle punte. Scontri interni ridotti al minimo e rapporti di buon vicinato con il Colle. Si spiega anche così il contatto telefonico avuto sabato scorso con il presidente Sergio Mattarella per cercare di chiudere l’incidente sul decreto Agricoltura […] tanto caro al ministro Francesco Lollobrigida.

LOLLOBRIDGERTON - MEME BY EMILIANO CARLI

[…] Palazzo Chigi è arrivato a un compromesso: la guida dei forestali, dal ministero dell’Ambiente a quello della Sovranità alimentare, rimarrà nel decreto, nonostante i dubbi sollevati all’inizio dagli uffici legislativi del Quirinale.

Al contrario l’accorpamento della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (Sian) nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) scomparirà dal testo per essere riproposta in sede di conversione con un emendamento. […]

Nel desiderio meloniano di troncare e sopire, c’è una strategia precisa […]. Il valzer della Rai per esempio lo vuole evitare ora, anche se sembra avere le idee chiare: oltre a indicare nel cda Giampaolo Rossi, destinandolo poi al ruolo di amministratore delegato, per l’altro membro del consiglio d’amministrazione ha in mente una donna: l’amica Valeria Falcone, portavoce ai tempi del ministero della Gioventù, dal primo febbraio in Enel con il ruolo di responsabile delle strategie di sponsorizzazione della società pubblica.

VALERIA FALCONE

Anche su Cdp e Ferrovie la premier ha idee che suonano così: noi scegliamo o confermiamo (nel caso di Dario Scannapieco) gli ad, i presidenti li indicano, con il nostro via libera, Lega e Forza Italia.

Tuttavia le beghe del Palazzo possono aspettare, Meloni punta più che altro alla formula pop. A rivolgersi ad altri mondi. Si spiega così il parterre – Gerini, Pupo, Zanicchi, Magnini – del convegno sulla riforma costituzionale del premierato. E anche l’intervista con il videopodcast di Diletta Leotta in occasione della festa della mamma. […]

Ecco perché a Palazzo Chigi c’è chi prende in considerazione la proposta di Will, piattaforma Instagram da 1,6 milioni di follower, di ospitare il bis del faccia a faccia con Elly Schlein già in programma il prossimo 23 maggio nel salotto di Vespa.

giorgia meloni bacia santiago abascal atreju

Nel dubbio oggi la premier sarà a Milano per farsi intervistare dal direttore Maurizio Belpietro alla festa del quotidiano La Verità, nel tentativo […] di sottrarre voti al salvinismo vannacciano.

Domenica invece […] la premier volerà a Madrid per partecipare in presenza alla festa di Ecr, partito che presiede (dove è atteso anche il presidente argentino Milei). Meloni non poteva non ascoltare il richiamo di Vox, e sarà di nuovo come nell’ottobre del 2021 “yo soy Giorgia, soy una madre, soy cristiana”, ma intanto non più una mujer. […]

ABASCAL MELONI

giorgia meloni al podcast di diletta leotta 5