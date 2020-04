CONTE, I GIORNI SONO CONTATI – L’ITALIA È ATTACCATA AL RESPIRATORE DELLA BCE, CHE COMPRA I SUOI TITOLI DI STATO. I SOLDI DEL ‘’BAZOOKA’’ PROMESSI DA CONTE ANCORA NON CI SONO. E SULLA ‘’FASE DUE’’, IN UN CAOS DI COMITATI, COMMISSARI E TASK FORCE, NON VEDE L’ORIZZONTE - IL MALCONTENTO SALE ORA ANCHE DA UNA PARTE DEL PD. NON SOLO IN DIREZIONE DI CONTE, ANCHE VERSO IL MINISTRO PD DELL’ECONOMIA GUALTIERI – SI APRONO I GIOCHI. DOPO BERLUSCONI, ANCHE GIORGETTI SI SMARCA DA SALVINI E APRE AL PD: “COSÌ LA SITUAZIONE NON PUÒ REGGERE”