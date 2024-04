19 apr 2024 14:38

IN NOMINE GIORGIA – ALLA GUIDA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SI VA VERSO LA CONFERMA DI DARIO SCANNAPIECO, COME VOLUTO DAL DUO MELONI-FAZZOLARI. PALAZZO CHIGI “RIMBALZA” ANCORA UNA VOLTA GIORGETTI, CHE SPONSORIZZA MARCELLO SALA, IL CAPO DELLE PARTECIPATE DEL TESORO – L'ALTERNATIVA ERA ANTONINO TURICCHI, PRESIDENTE DI ITA, CHE PERÒ NON PUÒ LASCIARE LA COMPAGNIA AEREA MENTRE IL MATRIMONIO CON LUFTHANSA È ANCORA IN BALLO...