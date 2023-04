NOMINE, SI COMINCIA! – CON LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEI VERTICI DI ENAV, PARTE IL GRAN BALLO DELLE PARTECIPATE: IL NUOVO AD DELLA SOCIETÀ À PASQUALINO MONTI (STRONCATE LE AMBIZIONI DI ROBERTA NERI, SPINTA DA GIANNI LETTA E LEGA). IL NUOVO PRESIDENTE È ALESSANDRA BRUNI – GIORGIA MELONI PROVA A FRENARE GLI STRABORDANTI SALVINI E BERLUSCONI: “CI SARANNO ANCHE DELLE CONFERME. SI LAVORA NEL MERITO, TENENDO IN CONSIDERAZIONE IL TEMA DELLA SPESA DEL PNRR…”

Estratto dell’articolo di Laura Serafini per “il Sole 24 Ore”

L’esigenza di accelerare sulla messa a terra dei progetti del Pnrr per non perdere i fondi stanziati irrompe nella partita delle nomine nelle grandi partecipate pubbliche. A confermare che uno dei criteri principali per la scelta dei nuovi manager sarà proprio la necessità di non stravolgere gli equilibri per consentire la partenza dei cantieri ieri è stata proprio la premier Giorgia Meloni.

«Presumo che ci saranno anche delle conferme - ha detto a margine di Vinitaly la premier. La quale ha aggiunto che «si lavora nel merito, guardando al merito e guardando chiaramente la strategicità delle aziende, particolarmente in questo tempo, tenendo in considerazione il tema della spesa del Pnrr per quello che riguarda le energetiche, e anche il lavoro che l’Italia fa per cercare di diventare una sorta di hub di approvvigionamento».

Dunque i progetti del Pnrr e la priorità per gli investimenti legati all’indipendenza energetica del paese, due temi che si intrecciano con le sorti dei vertici di Eni, Enel, Poste, Terna e, indirettamente, anche della Fs, dove in ballo ci sono i rinnovi per Trenitalia e Rfi […]

Difficile, dunque, cambiamenti radicali ai vertici della capogruppo di Fs (26 miliardi gli investimenti per il Pnrr) e, a cascata, anche di Enel, che deve gestire almeno 4 miliardi di fondi del piano di resilienza e dove il governo valuta la possibilità di candidature interne (considerando anche il peso dei fondi di investimento per oltre il 76% del capitale).

[…] Ieri […] è stata presentata la lista per il rinnovo del vertice di Enav: il nuovo ad della società dei controllori di volo è Pasqualino Monti, oggi presidente dell’Autorità di sistema portuale di Palermo. Il nuovo presidente è Alessandra Bruni, avvocato dello Stato , esperta di diritto sportivo e consulente giuridico di Sace e Simest. Tra i consiglieri Franca Brusco (già presidente collegio sindacale Enav), Stefano Arcifa (presidente Aereo Club di Catania), Carla Alessi (dirigente Mit), Giorgio Toschi (ex comandante generale Guardia di Finanza).

