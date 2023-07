PER NON AMMETTERE DI AVERE UN PROBLEMA, BASTA CONVINCERSI CHE NON ESISTA – VLADIMIR PUTIN PARLA PER LA PRIMA VOLTA DELL’INCONTRO CON PRIGOZHIN, IL 29 GIUGNO, E FA LO STRUZZO: “IL GRUPPO WAGNER NON ESISTE. NON C’È UNA LEGGE PER LE ORGANIZZAZIONI MILITARI PRIVATE” – IL PENTAGONO: “IL GRUPPO NON PARTECIPA PIÙ ALLE OPERAZIONI IN UCRAINA”. MA IN AFRICA CI SONO ANCORA ECCOME: I MERCENARI HANNO "SALVATO" DEI MINATORI CINESI DA UN GRUPPO DI GUERRIGLIERI NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA…

1. PENTAGONO, 'WAGNER NON PIÙ IN UCRAINA IN MODO SIGNIFICATIVO'

(ANSA-AFP) - I mercenari Wagner non partecipano più "in misura significativa" alle operazioni di combattimento in Ucraina: lo afferma il Pentagono, a più di due settimane dal fallito ammutinamento del gruppo in Russia.

"In questa fase, non vediamo le forze Wagner partecipare in modo significativo a sostegno delle operazioni di combattimento in Ucraina", ha detto l'addetto stampa del Pentagono Pat Ryder in una conferenza stampa. Il gruppo armato, che ha svolto un ruolo chiave nell'offensiva ucraina, ha cercato di rovesciare la leadership militare russa durante una breve ribellione, prima di fare marcia indietro.

Il luogo preciso in cui si trova il suo fondatore Yevgeny Prigozhin non si conosce ma un accordo con il Cremlino gli ha permesso di essere esiliato nella vicina Bielorussia. Ryder ha affermato che gli Stati Uniti hanno valutato che "la maggior parte" dei combattenti Wagner si trovava ancora nelle aree dell'Ucraina occupata dai russi.

2. PUTIN, 'IL GRUPPO WAGNER SEMPLICEMENTE NON ESISTE'

(ANSA) - Il gruppo paramilitare Wagner non esiste, almeno dal punto di vista giuridico: lo ha detto al quotidiano Kommersant il presidente russo Vladimir Putin, parlando per la prima volta del suo incontro al Cremlino con il fondatore della milizia di mercenari, Yevgeny Prigozhin, pochi giorni dopo l'ammutinamento del 24 giugno. "Ebbene, la Wagner non esiste!", ha esclamato Putin rispondendo al giornalista del Kommersant che gli chiedeva se il gruppo rimarrà come una unità di combattimento. "Non abbiamo una legge per le organizzazioni militari private! Semplicemente non esiste!", ha aggiunto: "C'è un gruppo, ma legalmente non esiste!".

3. RICOMPARE LA WAGNER, PER SALVARE I MINATORI CINESI

[…] Che cosa fa la Wagner dopo aver scosso il potere di Vladimir Putin? I miliziani di Prigozhin hanno compiuto un’impresa «umanitaria» nella Repubblica Centrafricana dove sono ben attestati, soccorrendo un gruppo di minatori cinesi minacciati da guerriglieri locali. L’azione è stata documentata con foto postate su Telegram dalla brigata di mercenari russi.

La storia si intreccia con la presenza economica cinese in Africa, con aziende che sfruttano le risorse minerarie e a volte entrano in conflitto con gli africani. E forse fa parte anche di una manovra della Wagner per recuperare credibilità a Mosca, facendo un favore a Pechino.

A marzo una miniera appena aperta dai cinesi di Gold Coast Group a Bambari, nella Repubblica Centrafricana, era stata attaccata. Nove cinesi uccisi. […] La ricostruzione […] fu controversa. Le autorità centrafricane accusarono i ribelli. Un portavoce della fazione antigovernativa negò l’azione, attribuendola invece ai russi della Wagner […]. Proprio in quei giorni Xi Jinping era in visita a Mosca: un imbarazzo per il Cremlino.

Pechino comunque prese piuttosto male il fatto che gli amici russi presenti in forze non avessero mosso un dito per proteggere la miniera cinese sotto attacco.

Ora il «beau geste» della Wagner, […] salderebbe il conto, facendo fare bella figura a Putin di fronte all’irritato Xi. E dimostrando al Cremlino che la brigata è ancora molto utile ai suoi piani africani. […]

