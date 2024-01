NON BASTANO I SOLDI PER VINCERE – IL SUPER COMITATO PAC CHE SOSTIENE NIKKI HALEY HA RACCOLTO 50 MILIONI DI DOLLARI NELLA SECONDA METÀ DEL 2023, PIÙ DI QUELLO CHE SUPPORTA TRUMP. MA GLI ELETTORI REPUBBLICANI SOSTENGONO COMUNQUE IL TYCOON – L’EX PRESIDENTE SI SCHIERA CON IL TEXAS NELLO SCAZZO SUI MIGRANTI CON BIDEN: “TUTTI GLI STATI DOVREBBERO INVIARE LE LORO GUARDIE NAZIONALI PER FERMARE L’INGRESSO DEGLI ILLEGALI…”

1. TRUMP SI SCHIERA CON IL TEXAS, BIDEN AIUTA INVASIONE DI MIGRANTI

(ANSA) - Donald Trump entra a gamba tesa nello scontro in atto fra il Texas e il governo americano al confine fra Stati Uniti e Messico. L'ex presidente incoraggia infatti tutti gli stati americani volenterosi a inviare i militari delle loro "guardie nazionale in Texas per prevenire l'ingresso di illegali.

Tutti gli americani dovrebbero sostenere le misure di buon senso delle autorità del Texas peer proteggere la sua sicurezza, la sua sovranità e gli americani", afferma Trump. "Quando sarò presidente, dal primo giorno, lavorerò e non mi batterò con il Texas", aggiunge Trump attaccando Joe Biden per "aiutare" l'ondata di migranti e voler "legare le mani del governatore del Texas Gregg Abbott così che "l'invasione possa continuare senza controlli".

2. CASA BIANCA NON ARRETRA, AVANTI LE TRATTATIVE SUI MIGRANTI

(ANSA) - La Casa Bianca non arretra dalle trattative su un accordo sull'immigrazione, nonostante i tentativi di Donald Trump di far deragliare un'eventuale intesa. L'amministrazione Biden - fanno sapere dalla Casa Bianca - continua a essere impegnata nelle trattative e chiede ai repubblicani di fare lo stesso. Biden "è un presidente che è consapevole della necessità di agire e sta lavorando in buona fede. Non vediamo motivi per la politica di intromettersi", afferma la vice portavoce della Casa Bianca, Olivia Dalton.

3. IL SUPER PAC DI HALEY RACCOGLIE 50,1 MILIONI, PIÙ DI TRUMP

(ANSA) - Il maggiore super pac che sostiene Nikki Haley ha raccolto 50,1 milioni di dollari nella seconda metà del 2023, più del super pac che sostiene Donald Trump. Lo riporta il New York Times, sottolineando che Maga Inc ha raccolto negli ultimi sei mesi del 2023 46 milioni di dollari e ha chiuso l'anno con oltre 23 milioni in cassa

4. REPUBBLICANI VALUTANO SE DICHIARARE TRUMP 'CANDIDATO PRESUNTO'

(ANSA) - Il Republican National Committee sta valutando la bozza di una risoluzione per dichiarare Donald Trump il "presunto" candidato del partito alla corsa alla Casa Bianca. Lo riporta Cnn. Trump non ha ancora ottenuto il numero dei delegati necessari per ottenere la nomination del partito ma se la risoluzione fosse approvata potrebbe accedere da subito ai fondi dei repubblicani e ottenere il sostegno necessario per la sua campagna elettorale.

5. USA 2024: LIZ CHENEY, HALEY RESTI IN CORSA FINO AL SUPER TUESDAY

(ANSA) - "Dobbiamo continuare a lavorare per sconfiggerlo. Al momento in questa battaglia è impegnata Nikki Haley e dovrebbe restare in corsa". L'ex deputata repubblicana Liz Cheney si augura, in un'intervista al New York Times, che Haley continui a battersi contro Donald Trump almeno fino al Super Tuesday a dispetto delle pressioni per abbandonare la campagna per le elezioni 2024.

