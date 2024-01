22 gen 2024 16:26

NON BASTAVANO LE GUERRE IN UCRAINA E IN MEDIORIENTE, ORA CI SI METTE ANCHE CICCIO KIM! – SECONDO GLI ESPERTI AMERICANI, IL PINGUE DITTATORE NORDCOREANO HA DECISO DI ENTRARE IN GUERRA – GLI ANALISTI PENSANO CHE KIM JONG-UN NON ABBIA VOGLIA DI TROVARE UN ACCORDO CON GLI STATI UNITI E, PER QUESTO, AVREBBE DECISO CHE L’UNICA SOLUZIONE SIA UN ATTACCO NUCLEARE A SORPRESA CONTRO LA SUD COREA O LE BASI AMERICANE IN GIAPPONE...