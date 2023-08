18 ago 2023 14:26

NON CI PRENDERE PER IL KURZ – L’EX CANCELLIERE ASTRIACO, SEBASTIAN KURZ, È STATO INCRIMINATO PER FALSA TESTIMONIANZA: L’ACCUSA È DI AVER MENTITO IN COMMISSIONE DI INCHIESTA SUL RUOLO SVOLTO SULLA NOMINA DEL CDA DELLA HOLDING DI PARTECIPAZIONI STATALI, “OEBAG” - IL 37ENNE EX GOLDEN BOY DELLA POLITICA DI VIENNA HA DATO LA NOTIZIA PRIMA DELL’ANNUNCIO UFFICIALE DELLA PROCURA PER L’ECONOMIA E LA CORRUZIONE E BOLLA TUTTO COME “FALSE ACCUSE”. IL PROCESSO INIZIERÀ MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE…