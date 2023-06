12 giu 2023 15:23

NON CI SARÀ NESSUNA CAMERA ARDENTE PER SILVIO BERLUSCONI: LA DECISIONE È STATA PRESA PER QUESTIONI DI ORDINE PUBBLICO, DOPO UN SOPRALLUOGO DEI CARABINIERI DI MILANO – I FUNERALI DI STATO SARANNO CELEBRATI DALL’ARCIVESCOVO DI MILANO, MARIO DELPINI, E SI TERRANNO MERCOLEDÌ, GIORNO PER CUI È STATO PROCLAMATO IL LUTTO NAZIONALE, ALLE 15 – A PALAZZO CHIGI BANDIERE A MEZZ’ASTA IN SEGNO DI LUTTO, MENTRE IGNAZIO LA RUSSA CHIEDERÀ LO STOP AI LAVORI DEL SENATO - IL FERETRO È ARRIVATO A VILLA SAN MARTINO, AD ARCORE...