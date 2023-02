NON CI SONO DUBBI: BERLUSCONI È IL PRIMO PUTINIANO D’ITALIA - DAL 20 MAGGIO 2022 A IERI, LE SUE DICHIARAZIONI PRO-RUSSIA NON SI CONTANO - DA “L’EUROPA UNITA DEVE FARE UNA PROPOSTA DI PACE, CERCANDO DI FAR ACCOGLIERE AGLI UCRAINI LE DOMANDE DI PUTIN” A “PUTIN VOLEVA SOSTITUIRE CON UN GOVERNO DI PERSONE PERBENE IL GOVERNO DI ZELENSKY” - POI “HO RIALLACCIATO CON PUTIN CHE MI CONSIDERA IL PRIMO TRA I SUOI 5 VERI AMICI”, LE CONTINUE STILETTATE A ZELENSKY, LE CASSE DI VODKA E LAMBRUSCO SCAMBIATE CON “MAD VLAD”

Estratto dell’articolo di Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”

PUTIN BERLUSCONI

Il suo pensiero su Zelensky e la guerra in Ucraina si era già manifestato chiaramente il 20 maggio scorso […]: «Io credo che l’Europa unita deve fare una proposta di pace, cercando di far accogliere agli ucraini le domande di Putin», disse Silvio Berlusconi […] Allora al governo c’era ancora Mario Draghi […]: «Per portare Putin al tavolo delle trattative non bisogna fare le dichiarazioni che sento da tutte le parti». […] Da quel giorno comunque è stata un’escalation […]

l'abbraccio di putin e berlusconia novo ogaryovo

Il 22 settembre, alla vigilia delle elezioni […] Berlusconi andò ospite da Bruno Vespa […] «Putin è caduto in una situazione drammatica — disse — perché le due repubbliche filorusse del Donbass sono andate da lui dicendo: Zelensky ha aumentato gli attacchi contro di noi, siamo arrivati a 16 mila morti, difendici. E Putin perciò è stato spinto a inventarsi questa operazione speciale.

Ma le truppe dovevano entrare, in una settimana raggiungere Kiev, sostituire con un governo di persone perbene il governo di Zelensky e poi tornare indietro. Invece hanno trovato una resistenza imprevista poi foraggiata con armi di tutti i tipi dall’Occidente».

berlusconi e putin nel 2002

[…] del resto, oltre 20 anni di feeling con il capo del Cremlino non si possono cancellare di colpo. […] il 18 ottobre scorso, il Cavaliere si mette di nuovo a parlare a ruota libera in una riunione con i deputati di Forza Italia. Ma l’intervento, che doveva restare riservato, viene registrato […]: «Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Zelensky, secondo me, lasciamo perdere, non posso dirlo…».

berlusconi e putin in crimea nel 2015

La responsabilità della guerra, secondo lui, ricade tutta sull’uomo di Kiev. […] «Ho riallacciato con Putin che mi considera il primo tra i suoi 5 veri amici», rivela. Poi il dettaglio delle 20 bottiglie di vodka inviate da Mosca per il suo compleanno (il 29 settembre) con tanto di letterina «dolcissima» vergata dal presidente russo in persona. E […] la «dolce» missiva spedita in risposta da Arcore, accompagnata da qualche cassa di lambrusco.

berlusconi e putin a krasnaya polyana