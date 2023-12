5 dic 2023 15:42

NON DIRE PATTO SE NON CE L’HAI NEL SACCO – SI COMPLICA DI NUOVO LA TRATTATIVA PER LE NUOVE REGOLE DI BILANCIO IN UNIONE EUROPEA: SALVO MIRACOLI, L’ACCORDO NON SI TROVERÀ ALL’ECOFIN DELL’8 DICEMBRE - I NEGOZIATI SULL’ULTIMA PROPOSTA DELLA PRESIDENZA SPAGNOLA, CHE PREVEDE UNA “TRAIETTORIA TECNICA” PER I PAESI CHE SFORANO I VINCOLI DI BILANCIO, SI SONO ARENATI. I TEDESCHI, CHE RISCHIANO DI NON APPROVARE LA LORO MANOVRA PER LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, NON SONO PIÙ MOLTO ESIGENTI, MA NON SI MUOVONO. E LA FRANCIA…