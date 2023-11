12 nov 2023 08:40

NON DITE ALLA MELONI CHE ANCHE TRUMP HA UN PIANO CONTRO I MIGRANTI – IN CASO DI RIELEZIONE ALLA CASA BIANCA, THE DONALD PROMETTE “LA PIÙ GRANDE OPERAZIONE DI DEPORTAZIONE NELLA STORIA AMERICANA” PER GESTIRE IL TRAFFICO DI PERSONE AL CONFINE CON IL MESSICO – L’EX PRESIDENTE EVOCA “RASTRELLAMENTI” E LA COSTRUZIONE DI GRANDI CAMPI PER OSPITARE I MIGRANTI IRREGOLARI IN ATTESA DI “DEPORTAZIONE”...