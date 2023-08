21 ago 2023 16:19

NON DITE A TAJANI CHE PER SALVINI E’ “MEGLIO L’EUROPA DI LE PEN CHE QUELLA DEI SOCIALISTI O DI MACRON” - PER IL MINISTRO DEGLI ESTERI IN EUROPA "BISOGNA TROVARE UN ACCORDO TRA POPOLARI, CONSERVATORI E LIBERALI. NESSUNO FARÀ MAI UN ACCORDO CON LE PEN E AFD, UNA ROBA CHE MI FA SCHIFO” – LA SOVRANISTA FRANCESE E LE SVASTICHELLE TEDESCHE SONO ENTRAMBI ALLEATI CON SALVINI, IN IDENTITÀ E DEMOCRAZIA. E LA MELONI? E’ NEI GUAI: SE NON ABBANDONA I POLACCHI DEL PIS E VOX, L'ALLEANZA CON IL PPE RESTERÀ UN SOGNO...