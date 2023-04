6 apr 2023 16:23

NON FATE GLI STRONZI: AL VOLANTE IL PERICOLO E' COSTANTE – SALVINI POTREBBE AVERNE DETTA UNA BUONA: “PER CHI REITERA COMPORTAMENTI IMPRUDENTI AL VOLANTE NON BASTA LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE. PER QUANTO MI RIGUARDA, TU LA NON LA VEDI PIÙ PERCHÉ ERRARE È UMANO MA PERSEVERARE È MORTALE” – LE STRADE ITALIANE SONO UN CIMITERO: NEL 2022 SONO MORTE A CAUSA DI INCIDENTI 3120 PERSONE