NON È STATA UNA RAPINA FINITA MALE – L’UOMO CHE HA APERTO IL FUOCO ALLA OLD NATIONAL BANK DI LOUISVILLE, IN KENTUCKY, UCCIDENDO 4 PERSONE E FERENDONE 9, ERA UN DIPENDENTE DELLA BANCA. CONNOR STURGEON, QUESTO IL SUO NOME, ERA STATO AMMONITO O FORSE LICENZIATO E HA PENSATO DI VENDICARSI UCCIDENDO I CAPI E I COLLEGHI. IL TUTTO, MENTRE ERA IN LIVE STREAMING SU INSTAGRAM… - VIDEO

connor sturgeon l autore della strage di lousville kentucky 2

1. 'LA STRAGE DI LOUISVILLE IN LIVE-STREAMING SU INSTAGRAM'

(ANSA) - Il killer di Louisville è stato ucciso dagli agenti. Lo afferma la polizia, secondo quanto riferito dai media americani, sottolineando che l'aggressore stava trasmettendo la strage in live streaming su Instagram.

2. KENTUCKY, ENTRA IN BANCA E STERMINA I COLLEGHI NUOVA STRAGE DI MASSA

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

sparatoria old national bank louisville kentucky 5

La quindicesima strage americana del 2023 — 4 morti e nove feriti uno dei quali, un poliziotto, in condizioni gravissime — è stata confusa, ma solo per poco tempo, con una rapina in banca finita male. La polizia, arrivata appena tre minuti dopo l’allarme nella sede della Old National Bank di Louisville, in Kentucky, è riuscita a contrastare l’assalitore, morto dopo uno scontro a fuoco nel quale ha ferito due agenti, non è ancora chiaro se colpito dalle forze dell’ordine o se suicida.

sparatoria old national bank louisville kentucky 4

Il killer, però, non era un rapinatore ma un dipendente della banca: Connor Sturgeon, un ragazzo bianco di 23 anni che forse era stato ammonito o licenziato e, in una furia folle, si è vendicato uccidendo i suoi capi e altri colleghi. È arrivato in banca alle 8.30 del mattino, prima dell’apertura al pubblico, è entrato in una sala nella quale erano riuniti alcuni funzionari, ha tirato fuori un AR-15, un’arma semiautomatica da guerra resa tristemente famosa da questi assassinii di massa, e ne ha uccisi quattro, ferendone molti altri.

connor sturgeon l autore della strage di lousville kentucky 3

[…] La strage di Pasquetta (che negli Usa è giorno lavorativo), […] colpisce in modo particolare gli americani, ormai rassegnati a uno o più massacri alla settimana, per due motivi: è avvenuta ad appena quindici giorni da un’altra mattanza, quella della scuola elementare di Nashville in Tennessee, a 260 chilometri da Louisville, nella quale hanno perso la vita tre bambini e tre adulti.

E in tutti e due i casi tra le vittime ci sono amici stretti dei governatori dei due Stati. Insomma, stavolta sono gli stessi poteri politici locali, colpiti nei loro affetti, a dover riflettere. […]

Ieri, […] il governatore Andy Beshear ha detto, trattenendo a stento le lacrime, che due delle vittime erano i suoi amici più stretti, mentre un terzo amico giace gravemente ferito in ospedale. Ma Beshear è un democratico eletto governatore in uno Stato nel quale il Parlamento è controllato da una schiacciante maggioranza repubblicana: non cambierà, quindi, nulla in questo Stato che è tra quelli nei quali è più facile armarsi anche dal punto di vista della esiguità dei controlli e delle procedure di registrazione. […]

sparatoria alla old national bank di louisville, kentucky 5 sparatoria alla old national bank di louisville, kentucky 4 sparatoria alla old national bank di louisville, kentucky 2 2 sparatoria alla old national bank di louisville, kentucky 1 connor sturgeon l autore della strage di lousville kentucky 4 sparatoria old national bank louisville kentucky 8 connor sturgeon l autore della strage di lousville kentucky connor sturgeon l autore della strage di lousville kentucky sparatoria old national bank louisville kentucky 2 sparatoria old national bank louisville kentucky 7 sparatoria old national bank louisville kentucky 1 connor sturgeon l autore della strage di lousville kentucky 5 sparatoria old national bank louisville kentucky 3 connor sturgeon l autore della strage di lousville kentucky 2 sparatoria old national bank louisville kentucky 6 connor sturgeon l autore della strage di lousville kentucky 5 connor sturgeon l autore della strage di lousville kentucky 3