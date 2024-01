NON C’È CRIPPA PER GATTI – PER PROVOCARE LA MELONI E SCATENARE POLEMICHE, SALVINI MANDA SEMPRE AVANTI IL VICESEGRETARIO LEGHISTA, IL 37ENNE ANDREA CRIPPA. POI IL CAPITONE INTERVIENE A FARE DA “POMPIERE” – GLI ATTACCHI AL DIRETTORE DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO, CHRISTIAN GRECO, IL CORTEGGIAMENTO PUBBLICO A VANNACCI, LE MINACCE DI STRAPPO SULLE REGIONALI: TUTTE LE SPARATE DEL “GUASTATORE” DEL CARROCCIO

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per il “Corriere della Sera”

Il guastatore, la testa d’ariete, il dirigente incaricato di dire quel che poi verrà smussato dal leader. È Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, 37 anni, brianzolo, laureato in Scienze politiche alla Cattolica di Milano, aderisce al partito a soli 16 anni, folgorato da Umberto Bossi, racconterà lui stesso, per colpa «dei miei professori, tutti comunisti».

[…] consigliere comunale a Lissone, assistente parlamentare di Matteo Salvini a Strasburgo, coordinatore dei «Giovani padani», viene eletto deputato nel 2018.

Battagliero per natura e per mandato, prova a spodestare il direttore del museo egizio di Torino, Christian Greco, responsabile della campagna di biglietti scontati per i cittadini arabofoni con una iniziativa di phone bombing che gli costa una denuncia e una condanna per danni, poi riformata in appello.

[…] È sempre Crippa a caldeggiare la candidatura in Europa per il controverso generale Roberto Vannacci: le posizioni ultrareazionarie su gay, migranti e donne «riflettono i nostri valori», dice. Anche sulle Regionali è il primo sostenitore della linea dura: «Confermiamo i candidati uscenti o torna tu tto in discussione».

