NON C’È MAI FINE AL RIDICOLO: DOMANI, DALLE 13.30, NON PRENDETE IMPEGNI E GODETEVI IL “SANREMO DA PECORA”, CON I POLITICI CHE SI METTONO ALLA PROVA CANTANDO E SUONANDO (CON ESITI COMICI) – DA SEGNALARE UN’OTTIMA PERFORMANCE DELLA GRILLINA PATTY L’ABBATE, IN “LA RAGAZZA DI IPANEMA” (HA UN FUTURO), IL VICEMINISTRO DELLA GIUSTIZIA FRANCESCO PAOLO SISTO AL PIANOFORTE E GASPARRI CHE SI LANCIA IN “AZZURRO” – GEPPI CUCCIARI PRESENTA LA SOTTOSEGRETARIA MATILDE SIRACUSANO COME “UNA DONNA COSTRETTA AD AVERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO”, E DÀ DELL’’ARRAPPATO” A EUGENIO GIANI CHE CANTA… - VIDEO STRACULT!

Un Sanremo da Pecora 2023

DAGONEWS

un sanremo da pecora

Nuova puntata della serie “i politici italiani non hanno il senso del ridicolo”. Domani, a partire dalle 13.30, non perdetevi per nessuna ragione al mondo il tradizionale appuntamento con “Un Sanremo da pecora”, l’edizione speciale della trasmissione di Radio1, “Un giorno da Pecora” che mette ministri, deputati e senatori su un palco a gorgheggiare e suonare strumenti musicali.

Oggi a via Asiago ci sono state le registrazioni, e il pubblico, tra cui è stato avvistato l’ad della Rai, Carlo Fuortes, si è piegato in due dalle risate. La conduttrice (per mancanza di microfono) Geppi Cucciari ha preso per il culo il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, apostrofandolo come un “arrappato” dopo la sua performance del “Ragazzo della via Gluck” di Celentano. E il vispo Giani ha risposto: “E quando ci ritorno qui?”. La diversamente simpatica Geppi si è poi rivolta a Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti con il parlamento, dicendo che è “una donna che è stata costretta ad avere rapporti con il Parlamento”

eugenio giani a un giorno da pecora

Da segnalare anche Francesco Paolo Sisto, ex avvocato di Berlusconi e viceministro della Giustizia, al pianoforte, con il presidente della Regione Molise alla chitarra, e Maurizio Gasparri in una intensa rielaborazione di “Azzurro”. Lamberto Dini dava i voti, mentre sul palco si alternavano Lucio Malan e la deputata grillina Patty L'Abbate. Qualche anno fa divenne famosa perché parlà di una “economia circolare della cacca”. Ora si esibisce in “La ragazza di Ipanema”, e i presenti giurano che sia stata bravissima. Di sicuro, ha fatto più bella figura che nelle sue performance in Parlamento. Per completare il quadretto al sindaco di Bari, Antonio Decaro, hanno chiesto se cantare qui è “abuso d’ufficio”. Lui si è rivolto all'avvocato Sisto per un consiglio e dal piano ha risposto: “È un uso corretto dell’ufficio”...

matilde siracusano a un sanremo da pecora francesco paolo sisto a un giorno da pecora mule a un sanremo da pecora

ANTONIO DECARO A UN SANREMO DA PECORA