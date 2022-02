24 feb 2022 13:28

NON C’È CAMPO PER CONTE - L’ALLEANZA PD-M5S SCRICCHIOLA DOPO IL VOTO SU RENZI IN SENATO. LA NOTIZIA È CHE È PEPPINIELLO APPULO A METTERLO IN DISCUSSIONE: “POSSIAMO ANCHE PARLARE DI POLITICHE ASTRATTE, MA SE QUESTO SIGNIFICA SOLO CONFRONTARSI SU POLITICHE ANNACQUATE ALLORA NOI NON CI STIAMO” - DAL NAZARENO GLISSANO E COMMENTANO CON UN “PAZIENZA E COSTRUZIONE”, MENTRE TRA I PARLAMENTARI GRILLINI CRESCONO I DUBBI: “CONTE VUOLE AVERE LE MANI LIBERE. ALLA LUNGA ARRIVERÀ ALLO STRAPPO”