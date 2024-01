NON C’È CRIPPA PER GATTI – MATTEO SALVINI MANDA AVANTI IL SUO VICE, ANDREA CRIPPA, PER FARE LA FACCIA DURA CONTRO GIORGIA MELONI PER LE CANDIDATURE ALLE REGIONALI: “IN SARDEGNA SERVE UN PASSO INDIETRO SU TRUZZU. SE SOLINAS NON VA BENE ANCHE NELLE ALTRE REGIONI BISOGNERÀ RIVALUTARE I CANDIDATI” – LA PROPOSTA: DOVE GOVERNA IL CENTRODESTRA SI CONFERMANO GLI USCENTI, LE REGIONI “ROSSE” (EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, CAMPANIA E PUGLIA) A FDI. PECCATO CHE SIANO SFIDE DIFFICILISSIME E LONTANE NEL TEMPO…

Estratto dell’articolo di Stefano Baldolini per www.repubblica.it

andrea crippa salvini

“L'ambizione del partito di maggioranza relativa deve essere quella di conquistare le Regioni governate in questo momento dal centrosinistra”.

Parole di Andrea Crippa, numero due di fatto del leader della Lega che, di ritorno dalla Sardegna, torna a lanciare segnali bellicosi all’alleato nel governo a cui suggerisce di presentare i propri uomini in Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia dove si voterà nel prossimo futuro.

Altrimenti, meglio “la continuità”, il mantra leghista. E quindi "serve buonsenso, serve un passo indietro su Truzzu. Se in Sardegna Solinas non va più bene e i motivi sono sconosciuti, anche nelle altre regioni bisognerà rivalutare i candidati presidenti”.

CHRISTIAN SOLINAS - MATTEO SALVINI

"Quando era il partito di maggioranza relativa nel centrodestra, la Lega aveva presentato candidati in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Umbria, che erano tre Regioni amministrate dal centrosinistra, non andavamo a mettere in discussione ad esempio Toti in Liguria che è un governatore del centrodestra", ha aggiunto Crippa.

Il vicesegretario leghista ha detto di “non capire i motivi per cui Fdi insiste sul sindaco di Cagliari. Ripercuotere la forza elettorale sulle scelte dei candidati presidenti secondo me è pericoloso perché poi i cittadini non capiscono - sottolinea -. Bisogna scegliere i migliori”.

giorgia meloni matteo salvini atreju

[…] A una settimana dal deposito dei simboli, non si allenta dunque la tensione tra il Carroccio e FdI nonostante la chiamata ieri di Meloni a Salvini. “Vediamoci, va trovata una soluzione”, l’auspicio dei due, consapevoli che serve un faccia a faccia per sbloccare la situazione in Sardegna, dove non è ancora stato trovato un candidato unitario per il dopo Solinas e la prima scelta del sindaco di Cagliari, Truzzu, ormai è un caso.

Mentre in Veneto resta irrisolto il nodo Zaia e del suo eventuale terzo mandato, su cui comunque la premier ha aperto in conferenza stampa di fine anno.

paolo truzzu 3

"In Veneto la maggior parte dei sindaci e dei consiglieri comunali e regionali sono della Lega. Vediamo che cosa accade sulla questione del terzo mandato, e vorrei sapere bene la posizione di tutto il Centrodestra, ma per noi il migliore resta Luca Zaia”, ha ribadito nei giorni scorsi sempre Crippa. Le parole del vicesegretario leghista vanno prese con le molle, non è un mistero infatti che Salvini abbia in mente un altro nome […]

Sullo sfondo, ma nemmeno troppo, incombono le europee di giugno […]

andrea crippa

