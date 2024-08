8 ago 2024 18:03

NON C’È PACE PER CICCIO-TOTI – ARRIVANO NUOVE ACCUSE DI CORRUZIONE PER L’EX PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA E L’IMPRENDITORE ALDO SPINELLI – L'IPOTESI È LEGATA ALLA CENA ELETTORALE CHE SI È TENUTA IL 14 APRILE 2024, A VILLA LO ZERBINO, A GENOVA, PER RACCOGLIERE FONDI IN VISTA DELLE REGIONALI. PARTECIPARONO 10 DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DI SPINELLI PER UN IMPORTO VERSATO DI…