NON C’È PARAGONE – L’EX PARLAMENTARE SMENTISCE UNA CANDIDATURA ALLE ELEZIONI EUROPEE PER LA LEGA: “RICOSTRUZIONI FANTASIOSE CHE SMENTISCO. MI SONO APPENA DIMESSO DA ITALEXIT, DICENDO DI VOLER TORNARE A FARE IL GIORNALISTA. ED È QUELLO CHE FARÒ” – “IL FOGLIO” AVEVA PARLATO DEL TRIDENTE VANNACCI-PARAGONE-PALAMARA…

PARAGONE, SMENTISCO MIA CANDIDATURA ALLE POLITICHE ED EUROPEE

(ANSA) - "Stamattina sono apparse su alcuni giornali ricostruzioni fantasiose su una mia presunta candidatura alle elezioni Europee con la Lega di Salvini.

Per evitare equivoci, voglio smentire immediatamente questa falsa notizia. Come ho comunicato ufficialmente, mi sono appena dimesso da ItalExit dicendo di voler tornare a fare il giornalista. Ed è quello che farò". Lo afferma Gianluigi Paragone in una nota a proposito di alcuni articoli in cui parlava di una sua possibile candidatura con la Lega alle Europee.

