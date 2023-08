NON C’È TRE SENZA QUATTRO: DONALD TRUMP POTREBBE ESSERE INCRIMINATO DI NUOVO. A MUOVERE L’ACCUSA CONTRO "THE DONALD" (QUELLA DI SOVVERTIRE IL RISULTATO DELLE ELEZIONI DEL 2020) SARÀ IL GRAN GIURÌ DELLA GEORGIA – IL “NEW YORK TIMES” SCODELLA UN DOCUMENTO SEGRETO CHE RIVELA LA STRATEGIA DI TRUMP PER RIMANERE AL POTERE DOPO AVER PERSO LE ELEZIONI DEL 2020...

DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY

1.'DONALD TRUMP VERSO NUOVA INCRIMINAZIONE LA PROSSIMA SETTIMANA

(ANSA) - Donald Trump potrebbe essere incriminato per la quarta volta la prossima settimana. Lo riportano i media americani sottolineando che il gran giurì della Georgia dovrebbe esprimersi proprio la prossima settimana sui tentativi dell'ex presidente di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 e restare al potere.

Il procuratore Fani Willis potrebbero ricorrere al Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act ) delle stato, ovvero la legge usata contro i boss mafiosi. Secondo la norma, se il pubblico ministero riesce a dimostrare che c'è un'organizzazione di persone che commette reati insieme su base ricorrente, allora i membri possono essere perseguiti per i crimini commessi dal gruppo.

2.NYT, 'IN UNA CARTA SEGRETA LA STRATEGIA DI TRUMP PER VOTO 2020'

DONALD TRUMP

(ANSA) - Un documento finora segreto, datato 6 dicembre 2020, descrive nel dettaglio il piano delineato da un legale alleato di Donald Trump per sovvertire il risultato delle elezioni del 2020. Nel documento, riporta il New York Times, l'avvocato Kenneth Chesebro, ammetteva chiaramente che la "strategia ampia e controversa" avrebbe potuto "probabilmente" incontrare la bocciatura della Corte Suprema.

donald trump

Anche in caso di rigetto da parte dei saggi, il piano - spiegava Chesebro - avrebbe messo a segno due obiettivi: da una lato avrebbe infatti attirato l'attenzione sulle frodi elettorali e dall'altro avrebbe consentito alla campagna di Trump di "guadagnare più tempo per vincere le battaglie legali che avrebbero privato Joe Biden dei voti". Il documento è emerso nell'ambito dell''incriminazione di Trump per l'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio e per i suoi tentativi di sovvertire il risultato del voto.

donald trump DONALD TRUMP IN CARCERE - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA DONALD TRUMP IN TRIBUNALE A MIAMI DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY DONALD TRUMP DOPO LA SECONDA INCRIMINAZIONE