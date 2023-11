NON E’ TUTTO SOUMAHORO QUELLO CHE LUCCICA: L’EX IDOLO DELLA SINISTRA (TENDENZA DAMILANO-ZORO) RISCHIA IL POSTO DI DEPUTATO: “IRREGOLARITÀ IN 12 MILA EURO DI FONDI ELETTORALI” - LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA CHIEDE LA DECADENZA DA PARLENTARE. LA CAMERA AVVIA L’ITER – SOUMAHORO SI È ISCRITTO AL GRUPPO DI ALLEANZA VERDI SINISTRA E POI AL GRUPPO MISTO DOPO LO SCOPPIO DELLA VICENDA DEI SOLDI DELLA COOP DI SUA MOGLIE LILIANE MUREKATETE E DI SUA SUOCERA MARIE THERESE MUKAMITSINDO…

La Corte d’Appello di Bologna ha segnalato alla Camera dei deputati delle irregolarità riguardo i 12 mila euro di fondi elettorali di Aboubakar Soumahoro. Montecitorio ha avviato l’iter per far decadere il parlamentare. Soumahoro si è presentato nel collegio plurinominale Emilia-Romagna Po2 con 91.694 voti e il 36,06% delle preferenze, sconfitto da Gabriella Dondi del centrodestra. E poi “ripescato” nella distribuzione di seggi su scala nazionale. Ha raccolto fondi su Internet, ricevendo 7.372 euro da 108 donatori. Si è iscritto al gruppo di Alleanza Verdi Sinistra e poi al Gruppo Misto dopo lo scoppio della vicenda dei soldi della coop di sua moglie Liliane Murekatete e di sua suocera Marie Therese Mukamitsindo.

La Corte d’Appello di Bologna

Il Corriere della Sera fa sapere che la commissione elettorale della Camera su indicazione dell’ufficio di presidenza di Montecitorio, ha avviato l’iter per far decadere il deputato di origini ivoriane. La Corte d’Appello di Bologna ha il compito di verificare la regolarità di tutti i documenti degli eletti nel territorio dell’Emilia-Romagna. Soumahoro, nato il 6 giugno 1980 in Costa d’Avorio, è iscritto al misto dal 9 gennaio scorso.

Fa parte della Commissione Lavoro e della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia e sullo sfruttamento nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Sotto la lente dei giudici, come detto, ci sono 12 mila euro di contributi irregolari. Che sarebbero stati registrati con delle irregolarità. La procedura di decadenza è regolata dall’articolo 66 della Costituzione. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono giudicate dalla camera in cui il rappresentante è stato eletto

