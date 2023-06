NON SANNO PIÙ CHE INVENTARSI PER RIANIMARE BIDEN - JEFFREY KATZENBERG VUOLE TRASFORMARE “SLEEPY JOE” IN UN VECCHIETTO GLAM IN STILE HARRISON FORD: IL PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO AVREBBE CONSIGLIATO AL PRESIDENTE DI SFRUTTARE LA SUA IMMAGINE DI "OTTUAGENARIO COOL, PIENO DI ESPERIENZA E SAGGEZZA", MA CON ADDOSSO I SUOI RAYBAN A GOCCIA DA AVIATORE – PECCATO CHE NON SI REGGA NEMMENO IN PIEDI…

Estratto dell’articolo di Giulio Silvano per “Il Foglio”

Joe Biden ha un problema con l’età […] Un consiglio al presidente per gestire questo problema dell’età è arrivato da parte di uno dei più generosi donatori del Partito democratico, il produttore cinematografico Jeffrey Katzenberg, che si è unito al team di consiglieri di Biden in vista delle elezioni. Katzenberg, già responsabile della Disney reinassance degli anni Novanta, per blockbuster come “Shrek”, “Kung Fu Panda” e “Chi ha incastrato Roger Rabbi”t, cofondatore ed ex ceo della DreamWorks, è considerato l’uomo dei democratici a Hollywood già dai tempi dei Clinton.

[…] Katzenberg avrebbe consigliato a Biden di sfruttare la sua immagine di ottuagenario cool, pieno di esperienza e saggezza, ma con addosso i suoi RayBan a goccia da aviatore. Un nonno sportivo che sa prendere in mano la situazione. Da produttore navigato, Katzenberg vorrebbe creare intorno a Biden lo stesso fervore con cui è stato accolto Harrison Ford nel suo ritorno nei panni di Indiana Jones.

[…] Se un attore a ottant’anni può mostrarsi senza maglietta, tirare cazzotti ai nazisti e lanciarsi da un aereo, perché un politico non può gestire la Casa Bianca alla stessa età, e magari tirare i cazzotti ai rivoltosi del 6 gennaio?

Il riposizionamento action-glam sembra una buona idea anche allo stesso Clooney che ha detto in un’intervista: “Lo dico sempre, continuano tutti a venire a Hollywood per i soldi, e non vengono da noi per quella cosa che facciamo meglio di chiunque altro, cioè raccontare storie. Quindi penso che sia un’ottima idea che si rivolgano a Jeffrey [Katzenberg], non per raccogliere fondi, ma per creare una narrativa. Jeffrey è uno tenace che non molla mai”.

Secondo fonti vicine al produttore, Katzenberg, che è diventato amico di Biden quando era vicepresidente, un modello citato è anche Mick Jagger, che compie ottant’anni a luglio, e che ancora saltella sul palco. L’età è solo un numero, sembra essere lo storytelling, al massimo può solo portare il beneficio di competenze maturate nei decenni.

“L’unica cosa che posso dire a chi si preoccupa della mia età è: guardatemi”, aveva detto Biden a febbraio. Chissà che nella prossima conferenza stampa non si presenti con frusta, Borsalino fedora e giacca di pelle, anche solo per giocarsi l’effetto nostalgia che sta tenendo a galla Hollywood.

