Estratto dell’articolo di Francesco Verderami per il “Corriere della Sera”

Per navigare in politica, Pier Silvio Berlusconi dovrebbe abbandonare l’azienda. Non è la prima volta che si trova al bivio. Ci fu un momento in cui il padre gli chiese di attraversare le colonne d’Ercole. Ma lui si rifiutò. E ora […] osserva il mare ignoto della politica ed è tentato di solcarlo. Nei giorni seguenti il funerale del genitore, l’amministratore delegato di Mediaset ha riempito di meraviglia navigati pescatori di Palazzo, ai quali ha chiesto cosa c’è dall’altra parte, perché «mi piacerebbe» e «bisognerà pensarci»: «Ci vediamo? Te ne voglio parlare».

L’idea di seguire la stessa rotta del Cavaliere ce l’ha, Pier Silvio. Anzi, ce l’avrebbe: è una suggestione che tiene insieme la voglia di emulazione, l’ebbrezza della novità, l’ambizione del potere. […] nel passaggio della lettera inviata a Repubblica , nella quale ha rivendicato di essere «figlio di mio padre». Quasi fosse in debito con lui, per quel diniego.

Era la primavera del 2014, si avvicinavano le elezioni europee, e Silvio Berlusconi era costretto a stare a bordo campo, inibito alla sfida dalla sentenza del processo Mediaset.

Cercava un sostituto per il suo partito e come al solito si rivolse ai sondaggi per aver consiglio. Perciò fece testare i figli. Pier Silvio risultò il primo della lista, di un soffio davanti a Marina, con un indice di fiducia personale che oscillava tra il 25 e il 30% e una capacità di far incrementare i (pochi) voti azzurri del 3%. Ponendosi al suo fianco e mettendogli una mano sulla spalla, il Cavaliere immaginava di poter invertire la tendenza nelle urne. Il figlio però non se la sentì e Matteo Renzi fece razzia anche dei consensi azzurri, conquistando il 40% dei voti.

Nove anni dopo, Pier Silvio si ritrova sulla stessa spiaggia, ma senza più il genitore. Non c’è dubbio che il cognome potrebbe agevolarlo nella navigazione ma potrebbe anche trasformarsi in un fardello, per l’inevitabile raffronto a cui verrebbe sottoposto. I sondaggi che sono stati di recente commissionati con il suo nome evidenziano le difficoltà in cui versa oggi Forza Italia e il giudizio della pubblica opinione. […] La tentazione di sfidare i marosi della politica c’è. […] dovrebbe […] dotarsi cioè di uno staff; circondarsi di consiglieri politici, economici e diplomatici; relazionarsi con quei mondi di riferimento che garantiscono serbatoi di voti; investire tempo, energie e risorse.

Una missione ambiziosa quanto complessa […] Certo, fanno fede le conversazioni di Pier Silvio, quel «mi piacerebbe» con cui ha incuriosito gli interlocutori. Ed è l’innesco di un dibattito che ricorda la strategia comunicativa adottata dal padre nell’autunno del 1993, quando iniziarono a rincorrersi le voci su una sua discesa in campo. Fu (anche) così che il Cavaliere si fece pubblicità.

Se così fosse, il figlio dovrebbe però lasciare Mediaset, modificando gli equilibri negli assetti familiari. Ecco gli scogli che Pier Silvio vede affiorare davanti alla sua tentazione. Sguarnire il fronte di un’azienda che si sta internazionalizzando ed è impegnata in una delicata fase di transizione sarebbe rischioso. Potrebbe aprire un varco a quanti ambiscono alla conquista dell’impero berlusconiano […] ci sarà un motivo se al momento nel quartier generale di Mediaset non si vedono quegli spostamenti di truppe che da sempre preludono a iniziative importanti.

D’altronde non sarebbe nemmeno chiara la destinazione di Pier Silvio: si proporrebbe solo di guidare il partito a cui la famiglia ha promesso di «restare accanto», o punterebbe su Palazzo Chigi? E che ne sarebbe a quel punto dell’entente cordiale con Giorgia Meloni? […]

