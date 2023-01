NON SARANNO FUNERALI DI STATO, MA SOLO UFFICIALMENTE – PER LE ESEQUIE DI RATZINGER, CHE AVEVA CHIESTO UNA CERIMONIA “SOBRIA” E SEMPLICE, ARRIVERANNO A ROMA PRESIDENTI E REALI DA TUTTO IL MONDO: SICURAMENTE CI SARANNO IL PRESIDENTE POLACCO DUDA, IL RE DEL BELGIO FILIPPO E LA REGINA MADRE DI SPAGNA, SOFIA – IL DILEMMA DEL PROTOCOLLO DA SEGUIRE: È LA PRIMA VOLTA CHE UN PAPA CELEBRA LA MESSA DI ULTIMO SALUTO AL SUO PREDECESSORE – LA FOLLA DI FEDELI HA GIÀ DOPPIATO LE STIME DELLA PREFETTURA…

Ester Palma per il “Corriere della Sera”

veglia al corpo di ratzinger 6

Non ci saranno i «novendiali», i tradizionali nove giorni di lutto prima dei funerali, con le Messe quotidiane celebrate in San Pietro dai cardinali, mettendo in risalto ogni giorno, nell'omelia, un aspetto diverso della personalità del Papa defunto. Non ci saranno nemmeno, tranne quelle di Germania e Italia (che sarà guidata dal presidente Mattarella) le delegazioni ufficiali di altri Paesi.

E forse il corpo di Benedetto XVI non sarà posto nelle tre casse di legni diversi, come prevede il solenne e minuzioso rituale della sepoltura di un romano pontefice. Non è stato ancora chiarito se al momento della chiusura della bara sarà posto sul volto del defunto il tradizionale fazzoletto di seta bianca.

veglia al corpo di ratzinger 1

Ci sarà però la folla di fedeli, che già dal primo giorno ha doppiato le stime della prefettura di Roma di 30-35 mila persone al giorno: ieri sono stati 65mila. E ci si aspetta un'enorme affluenza (si parla ora di almeno 70 mila persone, con treni e pullman in arrivo dalla «sua» Baviera) anche per giovedì alle 9,30, giorno e ora dei funerali: tanto che sul sito della Diocesi di Roma c'è l'avviso per i sacerdoti che desiderano concelebrare con papa Francesco le esequie di quello emerito: «L'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche del Sommo pontefice ha comunicato che i presbiteri potranno concelebrare muniti di apposito biglietto da richiedere sul sito biglietti.liturgiepontificie.va/ e si dovranno trovare, entro le 8.30, direttamente nel settore loro riservato in piazza San Pietro, dove indosseranno l'amitto, il camice, il cingolo e la stola rossa che avranno portato con sé. Per i fedeli l'accesso in piazza sarà libero, non essendo previsto un biglietto».

BERGOGLIO RATZINGER

Quello al Papa emerito sarà un addio «sobrio», come avrebbe del resto voluto lo stesso Ratzinger, ma al contempo solenne. In effetti quello dei funerali del 265esimo successore dell'apostolo Pietro è per il Vaticano una sorta di «rebus protocollare», dato che non è mai accaduto prima nella Chiesa cattolica che un Papa celebrasse i funerali del suo predecessore. Per un'organizzazione con oltre duemila anni di storia alle spalle, abituata a misurare il tempo in secoli, approntare un modello di funerale mai visto prima non è semplice.

veglia al corpo di ratzinger 4

Però in piazza San Pietro sono già partiti i preparativi per l'addio a papa Ratzinger, iniziati con il montaggio, sul sagrato, dell'altare su cui Francesco celebrerà il rito, quello dei maxischermi che vanno a aggiungersi ai display per l'Angelus, e con la sistemazione delle sedie per fedeli e istituzioni.

Oltre alle due delegazioni ufficiali, «se altri capi di Stato o di governo verranno - ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni - lo faranno a titolo personale», proprio perché non si tratta di un pontefice in carica. Dovrebbero esserci comunque il presidente della Polonia Andrzej Duda, il re del Belgio Filippo, la regina madre di Spagna Sofia, accompagnata dal ministro per la presidenza Felix Bolaños, e da un gruppo di alti prelati guidati dal presidente della Conferenza episcopale spagnola, il cardinale Juan José Omella.

bergoglio ratzinger

E poi anche il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa e una delegazione del Patriarcato ortodosso di Costantinopoli. Al fianco del Pontefice, che potrebbe restare seduto, dati i suoi problemi al ginocchio, potrebbe esserci il decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re, o il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Sulla liturgia del rito gli esperti del protocollo sono ancora al lavoro, ma a avere l'ultima parola sarà, com' è giusto che sia, Francesco.

veglia al corpo di ratzinger 3

Sia oggi che domani, dalle 9 alle 19, il corpo di Joseph Ratzinger, rivestito con la mitra e i paramenti liturgici rossi (ma senza il pallio papale) e con un rosario fra le mani, resterà esposto alla venerazione dei fedeli. Dopo la cerimonia, funebre, Ratzinger, come da sua espressa richiesta, sarà sepolto nelle Grotte vaticane, nella tomba occupato da san Giovanni Paolo II, prima della traslazione nella parte superiore della Basilica dopo la canonizzazione. Per garantire la sicurezza dei funerali, sono al lavoro da ieri oltre mille agenti delle forze dell'ordine.

Ratzinger look PAPA WOJTYLA - BERGOGLIO - RATZINGER Ratzinger look: con mozzetta rossa RATZINGER E I MANIFESTI ANTI BERGOGLIO veglia al corpo di ratzinger 2 Ratzinger look LE MANI DI JOSEPH RATZINGER