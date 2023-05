15 mag 2023 16:16

NON SCHIERARSI: UN MODO PER NON AMMETTERE DI STARE DALLA PARTE DI PUTIN – IL PRESIDENTE DEL SUDAFRICA, CYRIL RAMAPHOSA, CONTINUA A DIRE CHE NON PRENDERÀ POSIZIONE SULLA GUERRA IN UCRAINA, CHE LUI DEFINISCE “UNA COMPETIZIONE TRA RUSSIA E OCCIDENTE”: “C’È UNA PRESSIONE STRAORDINARIA PER FARCI ABBANDONARE LA POSIZIONE DI NON ALLINEAMENTO” – GIUSTO QUALCHE GIORNO FA, GLI STATI UNITI HANNO ACCUSATO RAMAPHOSA DI FORNIRE SEGRETAMENTE A MOSCA ARMI E MUNIZIONI…