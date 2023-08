NON SOLO IL TWIGA. LA MAPPA DELLA PRIMA ESTATE DELL'ERA MELONIANA – DOVE VANNO IN VACANZA I NUOVI (E VECCHI) POTENTI DI DESTRA? LA PUGLIA HA SOSTITUITO PORTO CERVO DELL’ERA BERLUSCONIANA. SORA GIORGIA, CHE UN TEMPO SI SPIAGGIAVA A COCCIA DE MORTO, ORA È ATTESA NELL’ESCLUSIVA VALLE D'ITRIA – LA SINISTRA ARRANCA DEPRESSA. CAPALBIO NON TIRA PIÙ ED ELLY SCHLEIN GIRERÀ PER FESTE DELL'UNITÀ, AL MASSIMO FARÀ UN SALTO NELLA “SUA” SVIZZERA…

Estratto dell'articolo di Concetto Vecchio per “la Repubblica”

Giorgia Meloni andava in spiaggia a Coccia di Morto. E ora l’aspettano all’Alpemare di Forte dei Marmi, 500 euro al giorno per una tenda con due lettini, teli mare di Louis Vuitton. Il cameriere versa da bere nelle flûte. Un raviolo di grani antichi astice e burrata con pomodoro di Pachino costa 36 euro, ci sono la cabina con la cassaforte, le prese per ricaricare gli smartphone e la wifi «per lavorare». Tutto il mese di agosto viene ottomila euro.

L’Alpemare è di Andrea Bocelli. “Giorgia” è amica della moglie, Veronica Berti, qui la gente cerca «un’experience », spiega il direttore, Fabio Giannotti, ex bagnino. «Garantiamo sicurezza 24 ore su 24, i nostri addetti tengono lontani anche i venditori abusivi». Vade retro, vu cumprà!

Il Twiga è dall’altra parte, a Marina di Pietrasanta. L’altra sera si è attovagliata, insieme alla proprietaria di fatto Daniela Santanchè, la nomenklatura del renzismo, Maria Elena Boschi, Francesco Bonifazi, Luciano Nobili, che un tempo calcavano i palchi delle feste dell’Unità da dirigenti. Da Marx al Twiga è un attimo.

La sinistra invece arranca depressa. Sente che «Giorgia» durerà. E canticchia Riviera , di Max Gazzé, «e leggimi la mano che non so se c’è unfuturo».

[…] La settimana scorsa al Senato, Lucio Malan, di Fratelli d’Italia, ha detto che la sinistra radical chic si rifugia a Capalbio. Ma quella Capalbio non esiste più da tempo, è solo uno slogan da usare come una clava: è Forte dei Marmi la nuova Capalbio. All’Ultima spiaggia, lo stabilimento dell’intellighenzia rossa, s’incrociano soltanto vecchie glorie come Giorgio La Malfa e Francesco Rutelli; in paese vi hanno casa Carlo Calenda e Nicola Zingaretti, ma fanno vita ritirata.

Un tempo ci venivano Occhetto, Asor Rosa, Scalfari, Andrea Barbato, Claudio Rinaldi, ma era più un ritrovo di grandi giornalisti di sinistra che di politici, «a fine agosto, quando il tempo spezzava, entravano al bar e leggevano a voce alta i giornali: che spettacolo intellettuale!», ne ha rimpianto il titolare Riccardo Manfredi. «I politici non vengono più». Poi ci pensa. «Un’estate però è venuto pure Conte!» Giuseppe Conte? «Sì, lui».

Conte è come quegli attori che sanno recitare tutti i ruoli. Conte è anche un fan di Ceglie Messapica, in Valle d’Itria, il paese della famiglia di Rocco Casalino. E siamo all’altra capitale del melonismo estivo, perché qui, dopo Ferragosto, dovrebbe arrivare Giorgia Meloni. Ospite di una masseria, «non troppo lussuosa», dicono gli amici, si mescola alle processioni della Madonna di Monopoli, gira per sagre, ghiotta di carne alla brace venduta come street food, la sera canta Io Vagabondo al karaoke.

Alle sue spalle il fido Marcello Gemmato. Chi è? Come chi è? Il sottosegretario barese alla Sanità, quello che ha messo in dubbio i vaccini. Dovrebbe venire anche «Lollo», il cognato, dicono sempre gli amici pugliesi. Quando, non si sa, le Camere chiudono questa settimana, ma gli impegni di un uomo di Stato sono imprevedibili.

Locorotondo, Minervino, Fasano, crocevia del nuovo potere. La Puglia ha sostituito Porto Cervo dell’era berlusconiana. È il tempo di Checco Zalone. Le signore bene sotto gli ombrelloni citano, grazie al ministro Sangiuliano, D’Annunzio, Prezzolini e Carmelo Bene.

[…] il presidente di Commissione agricoltura, Luca De Carlo, il capo di Fratelli d’Italia in Veneto, se ne starà nella sua casa a Feltre, dove taglia l’erba, spacca la legna, raccoglie lampioni e fichi. Donzelli andrà in Abruzzo, Giorgetti sul lago di Varese, a pescare, Salvini a Pinzolo. Il Made in Italy come categoria dello spirito, ma intanto l’aeroporto di Catania è vergognosamente chiuso.

È quindi l’Italia di Ferie d’agosto, il film di Paolo Virzì? Sì e no. «Io ricordo Battiato che canta Bandiera bianca dentro al juke box», ci delizia Max Gazzé. Al popolo della sinistra non resta che aggrapparsi alla nostalgia: ci fossero i jukebox di una volta.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, borghese di Lugano, non ha ancora deciso dove andare. C’è l’estate militante, e poi le feste dell’Unità, la sua agenda trabocca di impegni, una scappata dai suoi in Svizzera la farà, e poi al mare: l’anno scorso andò a Marina di Ravenna.

Gli esponenti della sua segreteria giurano di fare riposi non appariscenti. Arturo Scotto sogna un bagno a Vico Equense, Marco Furfaro la spiaggia libera a Marina di Felloniche, ombrellone in spalla. È la sinistra con le infradito comprate dai cinesi e le magliette di Zara. O quella secchiona di Alfredo D’Attore, filosofo, che andrà in Val Pusteria a camminare, «e poi a studiare, a Berlino». Non resta che trovare rifugio in Hegel.

