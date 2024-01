NON SON “DEGNI” DI TE – MONTA IL CASO DEL CONSIGLIERE DELLA CORTE DEI CONTI, MARCELLO DEGNI, PER IL TWEET IN CUI RIMPROVERAVA ALLA SCHLEIN DI NON AVER FATTO “SBAVARE DI RABBIA” IL GOVERNO SULLA MANOVRA – L’ECONOMISTA, CHE SI DEFINISCE “DI SINISTRA E DISILLUSO DAI PARTITI” REPLICA AGLI ATTACCHI DA DESTRA: “LA MIA IMPARZIALITÀ NON VIENE MESSA IN DISCUSSIONE, LA MIA ERA UNA CRITICA ALL'OPPOSIZIONE” – DOPO LA NOTA DELLA CORTE CHE PRENDE LE DISTANZE DA DEGNI, GASPARRI RILANCIA: “MI ASPETTO LA SUA ESTROMISSIONE”

(ANSA) - "La mia imparzialità non viene messa in discussione dal mio post, che oltretutto era una critica all'opposizione per dire 'in una situazione come questa in cui avete criticato la manovra, dovevate utilizzare tutti gli strumenti parlamentari per manifestare questa contrarietà, non tanto per i contenuti, ma per il metodo'".

Così il Consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni, interpellato telefonicamente dall'ANSA, replica alle critiche del centrodestra per il post su X in cui aveva criticato l'opposizione per non aver praticato l'ostruzionismo sulla manovra fino a costringere il governo all'esercizio provvisorio.

(ANSA) - "Apprezzo la nota della Corte dei Conti sulle presunte affermazioni di tale Degni. Qualora le affermazioni a lui attribuite risultassero vere mi attendo una rapida estromissione dello stesso, diciamo entro la serata". A dichiararlo in una nota è il Capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. (ANSA).

(AGI) - Avvio del nuovo anno all'insegna delle polemiche. Non trascorrono neanche 24 ore dalla bufera scatenata dalla notizia del proiettile che ha ferito una persona, sparato dalla pistola di proprieta' del deputato di FdI Emanuele Pozzolo la sera del veglione del 31 dicembre, che il dibattito politico torna a surriscaldarsi.

Questa volta, pero', a 'parti invertite', e ad insorgere e' la maggioranza: nell'occhio del ciclone finisce il consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni, 'reo' di aver scritto un post su X, la sera del 30 dicembre, dopo il via libera definitivo alla manovra, in cui criticava l'atteggiamento delle opposizioni che, a suo dire, hanno lasciato campo libero alla maggioranza.

Esperto di finanza pubblica e di procedure di bilancio, Degni sul suo profilo social si definisce 'economista, di sinistra, disilluso dei partiti italiani': e' consigliere della Corte dei Conti dal 2017, su proposta dell'allora premier Paolo Gentiloni.

Nel post incriminato Degni, chiamando direttamente in causa la segretaria del Pd Schlein, scrive: "Occasione persa. C'erano le condizioni per l'ostruzionismo e l'esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti". E il centrodestra insorge.

Bufera che costringe la stessa Corte dei Conti ad intervenire: "In merito a talune dichiarazioni rese da un magistrato - espresse su social media al di fuori di canali istituzionali e che non rappresentano in alcun modo posizioni dell'Istituto - informa che la questione verra' esaminata in via di urgenza nella prossima adunanza del Consiglio di presidenza per le valutazioni di competenza", spiega una nota della magistratura contabile.

