NON SONO AGENTI DI PUTIN, MA FANNO SEMPRE IL GIOCO DEL CREMLINO – VOVAN E LEXUS, I DUE COMICI RUSSI PROTAGONISTI DELLO SCHERZO A GIORGIA MELONI, CHIAMANO SOLO PERSONAGGI CONSIDERATI OSTILI AL LORO PAESE. E LA FACILITÀ CON CUI RIESCONO AD ACCEDERE A NUMERI TOP SECRET FA SOSPETTARE UN “AIUTINO” DA PARTE DEGLI 007 DI “MAD VLAD” – HANNO UNA TRASMISSIONE SUL PRIMO CANALE DELLA TV RUSSA E NEL 2015 ANDARONO NEL DONBASS OCCUPATO PER… - VIDEO

SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI: TRADUZIONE INTEGRALE E COMMENTO



Giorgia Meloni è stata vittima lo scorso 18 settembre dello scherzo telefonico di un impostore spacciatosi per il presidente della Commissione dell’Unione Africana. A parlare era in realtà “Vovan & Lexus“, il… pic.twitter.com/ww6RUcJUll — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) November 1, 2023

1. CHI SONO VOVAN E LEXUS, I DUE "COMICI" CHE FANNO FAVORI AL CREMLINO

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

MEME SULLO SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI

[…] Lexus, Alexei Stoljarov, da Sverdlovsk ha incominciato presto, già all’inizio degli anni 2000 alzava il telefono per fare scherzi che nel gergo russo venivano chiamati “teppismo telefonico”. In questo Leksus era un maestro e dal chiamare cittadini comuni ha poi iniziato a chiamare politici, oligarchi, personaggi famosi: uno dei primi, importanti, a cadere nella trappola fu Boris Berezovski, l’imprenditore che aveva prima sostenuto l’ascesa di Vladimir Putin e si accorse, tardi, del suo errore.

Vovan, Vladimir Kuznecov, da Krasnodar, senza ancora conoscere Leksus, si dedicava agli stessi scherzi. Presto l’ossessione dei due diventa l’Ucraina e nel 2014 inizia la collaborazione. Chiamano politici, generali, diplomatici, chiamano anche l’ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili, che nel frattempo si era trasferito da Tbilisi a Kyiv per dare solidarietà al popolo ucraino.

i comici russi lexus e vovan 1

Riescono anche a parlare con il generale McNearly spacciandosi per il ministro dell’Interno ucraino, facendosi rivelare informazioni sulla fornitura di aiuti militari. L’Ucraina per i due è un'ossessione e una missione, proprio come lo è per il Cremlino, tanto che nel 2015 andarono anche in Donbas con l’intenzione di realizzare uno spettacolo.

Non si sa fino a che punto i due – che hanno anche scritto un libro insieme “Po kom zvonit telefon - Per chi suona il telefono”, presentato anche nella parte occupata del Donetsk – inseriti nella lista di chi ha collaborato con i separatisti del Donbas, agiscano in autonomia o per consegna, fatto sta che le loro azioni possono essere considerate operazioni di guerra ibrida. […]

LO SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI SUI SITI INTERNAZIONALI

2. LO SBERLEFFO COME ARMA SEGRETA DI PUTIN FAVORITA DA 007 E INFORMATORI NELLA RETE

Estratto dell’articolo di Anna Zafesova per “la Stampa”

Per Vladimir Putin sono i «ragazzi del telefono», assolutamente «innocui» […]. Per il governo britannico, sono agenti dei servizi segreti russi, sospetto condiviso da molte altre capitali […].

Loro - Vovan e Lexus, al secolo Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov, entrambi 36enni - rispondono a questi sospetti come si conviene a due persone che hanno fatto della presa in giro un mestiere, negando e subito dopo ammettendo legami con l'Fsb, buttandola sullo scherzo.

Ma, come dice un detto russo, «in ogni scherzo c'è un pezzettino di scherzo», e sicuramente la carriera di Vovan e Lexus ha preso negli ultimi anni una piega molto seria, tanto da farli approdare al Primo canale della tv russa, in prima serata, a sostituire il popolarissimo show di Ivan Urgant (cancellato dai palinsesti per aver condannato l'invasione dell'Ucraina), con una trasmissione dove svariati «esperti» discutono di geopolitica, partendo dalle telefonate false della coppia.

MEME SULLO SCHERZO A GIORGIA MELONI - BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Vladimir Kuznecov e Alexei Stoljarov - Vovan e Lexus

L'ultima puntata verte proprio sulla conversazione di Giorgia Meloni con un non meglio identificato «politico africano». […] La facilità con la quale i due prankster […] superano barriere di assistenti, segretari e controlli di sicurezza, componendo numeri di telefono top secret e infilandosi nelle agende dei potenti del mondo, fa sospettare un «aiuto» da parte dei servizi segreti, anche se Vovan e Lexus insistono a fare di testa loro, e a raggiungere le loro altolocate vittime grazie a una rete di informatori che abita in Rete, e che spesso non sa nemmeno di stare aiutando due comici.

I quali comunque non nascondono mai da quale parte stanno: tutte le loro telefonate sono dirette a personaggi considerati ostili alla Russia, e loro stessi nelle interviste dichiarano che non farebbero mai uno scherzo a Putin, al patriarca Cirillo e al leader ceceno Ramzan Kadyrov (temendo giustamente il suo peculiare senso dell'umorismo).

falso macron telefona a duda il video dei comici russi vovan e lexus 1

In ogni caso, se gli scherzi di Vovan e Lexus non fossero graditi al Cremlino, difficilmente avrebbero potuto continuare a telefonare indisturbati ad Angela Merkel e a Stephen King, per non parlare poi della trasmissione televisiva e della partecipazione al Forum economico di Pietroburgo, la Davos putiniana, dove hanno condotto il panel sulla lotta alle fake news.

Vladimir Kuznetsov e Aleksej Stoljarov - Vovan e Lexus

[…] La loro tecnica è sempre la stessa: avviare una conversazione con un famoso e/o potente, spacciandosi per un altro famoso e potente - che può essere Volodymyr Zelensky o un altro esponente di Kyiv, Macron o anche Greta Thunberg - per poi fare domande provocatorie.

Se non ottengono nulla di scandaloso […] si ricorre a trucchi di montaggio, per esempio per fare dire a Bush che gli ucraini «devono uccidere più russi possibile» (l'originale parlava degli scontri al fronte), o a domande palesemente assurde, come la proposta a Rowling di far assumere alla cicatrice sulla fronte di Harry Potter la forma del tridente ucraino (la scrittrice ha risposto educatamente che ci avrebbe pensato). Il risultato viene poi proiettato in tv o sul RuTube […] ridicolizzando i leader occidentali come creduloni stupidi. […]

i comici russi lexus e vovan 3

Vladimir Kuznecov e Alexei Stoljarov - Vovan e Lexus

Lo scherzo telefonico di Vovan e Lexus a Justin Trudeau

LO SCHERZO TELEFONICO DEI COMICI RUSSI VLADIMIR KUZNETSOV E ALEKSEI STOLIAROV A GIORGIA MELONI MEME SULLO SCHERZO A GIORGIA MELONI DI VLADIMIR KUZNETSOV E ALEKSEI STOLIAROV i comici russi lexus e vovan 2