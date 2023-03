10 mar 2023 19:30

NON TOCCATE WOJTYLA AI POLACCHI – MEZZO PAESE È IN RIVOLTA CONTRO LE ACCUSE, RIVOLTE A GIOVANNI PAOLO II, DI AVER COPERTO GLI ABUSI DEI PRETI PEDOFILI, RIVELATE IN UN LIBRO DEL GIORNALISTA EKKE OVERBEEK – IN DIFESA DEL PONTEFICE, FATTO SANTO DA BERGOGLIO, È INTERVENUTO IL PREMIER, MORAWIECKI: “OGGI ABBIAMO LA GUERRA NON SOLO DIETRO LA NOSTRA FRONTIERA DELL’EST; VI SONO ENTI CHE CERCANO DI PROVOCARE LA GUERRA DELLA CIVILTÀ ANCHE DENTRO LA POLONIA” – I VESCOVI POLACCHI: “ACCUSE CREATE AD ARTE DAI SERVIZI” (MA QUALI?)