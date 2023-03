NON TUTTO È CONCESSO - IL CONSIGLIO DI STATO ASSESTA UNO SGANASSONE ALLA MELONI SULLE CONCESSIONI BALNEARI: LA PROROGA AL 2024, APPENA APPROVATA DAL PARLAMENTO, È ILLEGITTIMA E DEVE ESSERE DISAPPLICATA – LA SENTENZA DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI RIGUARDAVA IL MANCATO BANDO DEL COMUNE DI MANDURIA, BOCCIATO DALL’AGCM, MA SI APPLICA ANCHE ALLA NORMA INSERITA CON IL DECRETO MILLEPROROGHE PER ACCONTENTARE I BALNEARI, GRANDI SOSTENITORI DI MELONI E SALVINI…

Estratto dell’articolo di Christian Campigli per “il Tempo”

[…] È illegittima qualsiasi proroga automatica sulle concessioni balneari, compresa quella fino al 31 dicembre 2024 disposta pochi giorni a dal decreto milleproroghe. Lo ha deciso la sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2192 del 1° marzo, che si è pronunciata incidentalmente anche sulla recentissima proroga di un anno, a distanza di appena cinque giorni dalla sua approvazione, dichiarando che dovrà essere disapplicata.

Il Consiglio di Stato […] si è espresso su un ricorso presentato dall'Autorità Garante della Concorrenza contro il Comune di Manduria. L'amministrazione pubblica, nel novembre del 2020 con una delibera di giunta aveva disposto l'estensione delle concessioni balneari fino al 2033.

L'Agcm aveva bocciato sin da subito quell'atto, ritenendolo in evidente contrasto col diritto europeo. […] il comune di Manduria, piccolo centro in provincia di Taranto, aveva tirato dritto per la propria strada. Il Garante della Concorrenza, a quel punto, ha deciso di impugnare la delibera di fronte al Tar di Lecce, il quale però ha respinto il ricorso.

Tutto finito? Assolutamente no. L'Autorità per la Concorrenza ha bussato alla porta del Consiglio di Stato. E ha ottenuto ragione. «La questione controversa - affermano i massimi giudici amministrativi - è stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia Ue e gli argomenti invocati per superare l'interpretazione già resa dal giudice europeo non appaiono idonei a indurre ragionevoli dubbi, come confermato anche dal fatto che i principi espressi dalla sentenza Promoimpresa sono stati recepiti da tutta la giurisprudenza amministrativa nazionale sia di primo che di secondo grado, con l'unica isolata eccezione del Tar Lecce».

Il Consiglio di Stato ha affermato che le proroghe sulle concessioni balneari sono contrarie alla direttiva europea Bolkestein e al Trattato fondativo dell'Unione europea, in quanto rappresentano dei rinnovi automatici ai medesimi titolari. E pertanto devono essere immediatamente disapplicate. Nella decisione del Consiglio di Stato rientra anche la proroga al 2024 appena approvata dal parlamento. […]

