NON TUTTO E’ COME SEMBRA - XI JINPING E PUTIN SIGLANO ACCORDO BILATERALI BERCIANDO CONTRO USA E OCCIDENTE - SI SONO IMPEGNATI A MIGLIORARE L’INFRASTRUTTURA FINANZIARIA (PER EVITARE SANZIONI), A COOPERARE NEL CAMPO DELL’ENERGIA NUCLEARE, PETROLIO E GAS MA NON HANNO FATTO ACCENNO AL NUOVO GASDOTTO “FORZA DELLA SIBERIA 2” - L’ASSENZA DELL’AD DI GAZPROM A PECHINO MOSTRA I LIMITI DEI LEGAMI ECONOMICI, NONOSTANTE LO SHOW DI UNITÀ - XI VUOLE TENERE UN PIEDE IN DUE SCARPE: AVERE VICINO MOSCA PER I SUOI CALCOLI POLITICI CERCANDO DI NON ALIENARSI USA E UE FONDAMENTALI PER LA SUA ECONOMIA…