7 giu 2023 16:36

NON VUOI RATIFICARE IL MES? ALLORA ZERO PRETESE IN EUROPA – L’ITALIA RISCHIA DI RIMANERE A MANI VUOTE DAL “RISIKO” DI NOMINE ECONOMICHE NELL’UE: SE FABIO PANETTA DIVENTASSE GOVERNATORE DI BANKITALIA, IL SUO POSTO NEL BOARD DELLA BCE POTREBBE NON SPETTARE A UN ITALIANO. STESSO DISCORSO PER LA GUIDA DELLA BEI, DOVE GIORGETTI VORREBBE DANIELE FRANCO, E PER LA VIGILANZA - “REPUBBLICA”: “FINO A QUALCHE SETTIMANA FA LA PREMIER POTEVA CONTARE SULL'ASSISTENZA SILENZIOSA DI MARIO DRAGHI. È ANCORA COSÌ?”