BECCIU, MA CHE STAI A DI’? – IL CARDINALE A PROCESSO IN VATICANO PER LO SCANDALO DEL PALAZZO DI LONDRA, INTERCETTATO DALLE “IENE”, RISPONDE CON UNA MEGA-SUPERCAZZOLA ALLA DOMANDA SULLE SUE CHAT IN CUI DICEVA DI AVER PAURA CHE BERGOGLIO LO VOLESSE MORTO: “PER NOI C’È UNA PROVA, È SEMPRE UNA MORTE. MA PER POTER RESUSCITARE” – “LA CHAOUQUI? HO PIETÀ DI LEI” – “PAPA FRANCESCO MI VUOLE BENE, DI TANTO IN TANTO PARLIAMO. CON LA MORTE DI BENEDETTO. ECCO, ADESSO DOBBIAMO AMARE QUESTO PAPA?”. QUINDI PRIMA NO?