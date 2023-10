NORDIO SI È SVEGLIATO SUL CASO DI IOLANDA APOSTOLICO – IL GUARDASIGILLI AVVIA L'ACCERTAMENTO PRELIMINARE NEI CONFRONTI DELLA GIUDICE CHE HA DISATTESO IL DECRETO CUTRO. MA CHIARISCE: “NON SI TRATTA DI UN’ISPEZIONE NÉ DELL'AVVIO DI UN'AZIONE DISCIPLINARE. HO DATO MANDATO DI ACQUISIRE ARTICOLI DI STAMPA E PUBBLICAZIONI SUI SOCIAL MEDIA RELATIVI ALLA GIUDICE” – AL CENTRO DEL CASO LA PARTECIPAZIONE DELLA APOSTOLICO, NEL 2018, A UNA MANIFESTAZIONE CONTRO SALVINI… – VIDEO

Sentenza Catania, Matteo #Salvini attacca la giudice Iolanda Apostolico: "25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell'Interno. L'estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla "assassini" e "animali" in faccia… pic.twitter.com/cACQJDga9r — Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) October 5, 2023

(ANSA) - "A seguito di 4 interrogazioni parlamentari, essendo doveroso rispondere, ho dato mandato alle articolazioni competenti del Ministero di acquisire articoli di stampa e pubblicazioni sui social media relativi alla giudice di Catania, Iolanda Apostolico. Non si tratta di un accertamento ispettivo né tanto meno dell'avvio di un'azione disciplinare". Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

2 – SUL CASO APOSTOLICO PARTE UN ACCERTAMENTO PRELIMINARE DEL MINISTERO. NORDIO: «NESSUNA ISPEZIONE»

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto un accertamento preliminare nei confronti della magistrata di Catania Iolanda Apostolico, come riportato dall’agenzia Adnkronos. Saranno acquisiti articoli pubblicati sui giornali e tutto quanto è stato condiviso al riguardo sui social, tra cui anche il video postato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che aveva generato non poche polemiche.

«A seguito di quattro interrogazioni parlamentari, essendo doveroso rispondere, ho dato mandato alle articolazioni competenti del Ministero», ha detto il ministro che ha anche chiarito che «non si tratta di un accertamento ispettivo né tanto meno dell’avvio di un’azione disciplinare». […]

La giudice di Catania è finita al centro delle polemiche dopo la sua prima decisione non convalidare il trattenimento di tre immigrati, disapplicando di fatto il decreto Cutro del governo Meloni. Dopo quell’ordinanza del 30 settembre, ne è seguita una simile l’11 ottobre, quando la giudice ha liberato quattro tunisini sbarcati in Sicilia destinati al centro per richiedenti asilo di Pozzallo, come disposto in precedenza dal questore di Ragusa.

SECONDO VIDEO DI IOLANDA APOSTOLICO ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO SALVINI DEL 2018 LA GIUDICE IOLANDA APOSTOLICO ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO SALVINI DEL 2018