MACRON FA IL GRADASSO, MA NEMMENO LUI SI PUÒ MUOVERE SENZA IL VIA LIBERA DI WASHINGTON – IL PRESIDENTE FRANCESE, CHE STA LAVORANDO A UN PIANO DI PACE PER L’UCRAINA INSIEME ALLA CINA, È STATO MANDATO AVANTI DAGLI AMERICANI, PER SCOPRIRE LE REALI INTENZIONI DI XI JINPING. IL DIALOGO IN CORSO CON PECHINO È STATO CONDIVISO CON L’AMMINISTRAZIONE DEGLI STATI UNITI. IL PRIMO TEST PER CONFERMARE LA BUONA VOLONTÀ DI PECHINO SAREBBE LA TELEFONATA DI XI A ZELENSKY (CHE ANCORA NON C’È STATA…)