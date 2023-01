“QUANDO SI TOCCA LA GUERRA NON È FACILE ESSERE GERMANIA” - STEFANO STEFANINI: “LA DECISIONE TEDESCA DI FORNIRE LEOPARD 2 ALL'UCRAINA È STATA SOFFERTA, FORTEMENTE DIVISIVA NELL'OPINIONE PUBBLICA E AVVERSATA NEI LÄNDER ORIENTALI. È STATO PIÙ FACILE PER IL CANCELLIERE SCHOLZ RINUNCIARE A NORD STREAM 2, CON COSTI ECONOMICI NON INDIFFERENTI, CHE NON DARE VIA LIBERA A QUALCHE DECINA DI LEOPARD” - E’ IL FARDELLO DELLA STORIA CHE RITORNA: MA SENZA L’IMPEGNO DELLA GERMANIA L’EUROPA NON PUO’ TROVARE LA SUA STABILITA’ STRATEGICA...