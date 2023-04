LA NOTIZIA NON È CHE RENZI E CALENDA SI SONO SFANCULATI, MA È CHE SONO DURATI 8 MESI – “IL FATTO” METTE IN FILA TUTTI I SEGNALI CHE GLI EGO STRABORDANTI DI MATTEONZO E DON CICCIO NON FOSSERO COMPATIBILI. ESEMPIO: A NOVEMBRE 20221 CALENDA DICHIARAVA: “DI RENZI NON ME NE FREGA NIENTE. NON FARÒ POLITICA CON LUI PERCHÉ QUESTO MODO DI FARE POLITICA MI FA ORRORE” – “SPINOZA”: “ANONIMO LASCIA LA SUA CREATURA DAVANTI AL PARLAMENTO CON UN BIGLIETTO: ‘SI CHIAMA TERZO POLO, NON POSSO OCCUPARMENE’

VIGNETTA DI NATANGELO SU RENZI E CALENDA

1. LA CATTIVERIA DI “SPINOZA”

Dal “Fatto quotidiano”

Anonimo lascia la sua creatura davanti al Parlamento con un biglietto: "Si chiama Terzo Polo, non posso occuparmene”

2. ANNUNCI, LITI, RIPICCHE, “PRATERIE” E SCONFITTE DI DUE INGUARIBILI EGO

Tommaso Rodano per “il Fatto quotidiano”

Breve, struggente storia del “terzo polo” nei vangeli apocrifi dei suoi inconciliabili apostoli, Matteo e Carlo.

Sincerità. “Di Renzi non me ne frega niente. Non farò politica con Renzi perché questo modo di fare politica mi fa orrore, sono chiaro?

Me lo scrivo sulla giacca?” (Carlo Calenda, novembre 2021).

Seri e pragmatici. “Nasce oggi un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese. Ringrazio Matteo Renzi per la generosità” (Calenda, 11 agosto).

LE POLTRONE DI MATTEO RENZI - BY MACONDO

Forti, alti e Nobili. “Il programma lo presenta Calenda, è giusto così. Quando c’è un’idea forte, alta, nobile, non importa chi gioca centravanti e chi a centrocampo, l’importante è che la squadra faccia goal” (Matteo Renzi, 11 agosto).

Il 10 per Draghi. “Vorrei prendere un voto che sia robustamente sopra le due cifre. Dodici, tredici, quattordici per cento. Sotto la doppia cifra sarebbe un insuccesso? Per me sì. Se noi avremo un risultato superiore alle due cifre e non vincerà la destra, Draghi rimarrà” (Calenda, 21 settembre).

Per quanto, l’8%... “Dopo la discesa in campo di Berlusconi, quasi alla pari con Scelta Civica, è il risultato migliore per un movimento al debutto elettorale nella storia della seconda repubblica” (Calenda, 26 settembre).

Olè. “È un risultato strepitoso” (Renzi, 27 settembre).

Decisivi. “Dobbiamo avere il nuovo partito assolutamente in piedi per le prossime elezioni europee, saremo decisivi” (Calenda, 28 settembre).

CARLO CALENDA MATTEO RENZI

Amiconi. Da quando abbiamo iniziato questo percorso io e Matteo Renzi non abbiamo mai litigato. Direi che siamo piuttosto complementari” (Calenda, 30 ottobre).

Primi! “Il Terzo Polo sarà il primo partito italiano alle Europee, per mandare a casa Meloni” (Renzi, 4 dicembre).

Accordo fatto. “Ci siamo incontrati oggi con Renzi, abbiamo chiuso l’accordo sulla federazione, lui ha fatto un passo di lato e io gli sono grato. Sarò leader” (Calenda, 6 dicembre).

Il nostro destino. “Dovrà nascere un vero e proprio partito unico dei riformisti, Italia Viva crede fortemente in questo progetto. Non è semplicemente il nostro futuro: è il nostro destino, è la nostra destinazione” (Renzi, 31 gennaio 2023).

Legnata: Lazio e Lombardia. “Alle Regionali il sistema di voto obbliga una scelta bipolare, esiziale per chi è al centro e ha un forte voto di opinione come noi” (Calenda, 16 febbraio).

MATTEO RENZI CARLO CALENDA IN VESPA - MEME

Non amiconi. “Io voglio fare il partito subito e Renzi lo vuole fare più tardi. Io e Renzi non siamo amici, facciamo un percorso politico: in politica non esistono gli amici” (Calenda 17 febbraio).

Elly, o le praterie. “In Transatlantico si parla di ‘praterie sconfinate’ per indicare lo spazio politico aperto dallo spostamento a sinistra dei Dem. Renzi e Calenda non hanno dubbi.

È in questo clima fiducioso che si riunisce il primo comitato di Azione e IV che porterà verso la fusione” (Ansa, 28 febbraio).

MATTEO RENZI CARLO CALENDA

Praterie fantastiche! “Per chi crede nel riformismo anziché nel massimalismo, oggi lo spazio che si apre è fantastico” (Renzi, 28 febbraio).

L’annuncio. “Nasce Italia in Azione, il partito unitario contro il bipopulismo” (Linkiesta, 1 marzo).

Quasi. “Italia in Azione? No, era solo un working name” (Calenda, 9 marzo).

Sexy. “Troveremo un nome più sexy” (Renzi, 9 marzo).

Passi. “Abbiamo chiuso per il partito unico. Abbiamo chiesto tutti a Renzi di fare un passo indietro. Ha fatto un passo indietro? E famoje fa’ sto passo indietro” (Calenda, 21 marzo).

matteo renzi direttore del riformista by macondo

Legnata: Friuli. “È un risultato deludente: le Regionali, per un partito di centro, sono il peggio che può capitare perché la gente tende a votare da un lato o dall’altro. È un grosso problema dell’Italia” (Calenda, 3 aprile).

Annunciazione. “Per un anno sarò direttore del Riformista. Credo che il Riformista debba andare oltre il terzo polo. Non lascio ma raddoppio. A Calenda l’ho detto e mi è parso entusiasta” (Renzi, 5 aprile).

Entusiasmo. “L’ho saputo un pochettino prima degli altri. Mi ha chiamato, bontà sua.

L’importante è che non si sviluppino conflitti d’interesse” (Calenda, 7 aprile).

Sipario? ­“Siamo alla rottura? Diciamo che Calenda sta facendo tutto da solo” (“Fonti di primo piano di Iv”, ieri).

