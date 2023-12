20 dic 2023 15:35

NOTIZIE DI CUI ESSERE AL CORRENTE – DIETROFRONT DELL’AUTORITÀ PUBBLICA PER L’ENERGIA SULLA FINE DEL MERCATO TUTELATO DELL’ENERGIA ELETTRICA: LA SCADENZA PER IL PASSAGGIO OBBLIGATORIO, FISSATA PER IL PRIMO DI APRILE, È STATA SPOSTATA AL PRIMO DI LUGLIO – LA DECISIONE SERVIRÀ AD ASSICURARE AI CLIENTI UN TEMPO SUFFICIENTE PER INFORMARSI E PREPARARSI AL CAMBIO DI GESTORE…