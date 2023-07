4 lug 2023 12:20

I NUMERI NON DICONO LA VERITA' - SECONDO L'ISTAT, NEL SECONDO TRIMESTRE 2023, IL POTERE D’ACQUISTO DELLE FAMIGLIE IN ITALIA È AUMENTATO DEL 3,1% RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE. NON CI VOLEVA MOLTO VISTA L'INFLAZIONE ALLE STELLE ALL'INIZIO DELL'ANNO. ORA CHE I PREZZI STANNO LENTAMENTE DIMINUENDO IL POTERE D'ACQUISTO AUMENTA SOLO SULLA CARTA: DALL'INIZIO DELLA GUERRA IL COSTO DELLA VITA E' SALITO COSI' IN ALTO CHE GLI ITALIANI STANNO PROSCIUGANDO I RISPARMI PUR DI VIVERE...