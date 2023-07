NUNZIA, DA BOCCIA A BOCCIATA? – AL POSTO DELLA BERLINGUER L'EX MINISTRA PDL E MOGLIE DI FRANCESCO BOCCIA, CAPOGRUPPO PD. NUNZIA & CICCIO SONO COME SANDRA & RAIMONDO - QUANDO OCCORRE ALTERNARE UNA SPALLA DI SINISTRA SI PUÒ DIRE: ‘CHI MEGLIO DI NUNZIA, È DI DESTRA’. QUANDO LA DESTRA DEVE AFFIDARE UN PROGRAMMA ALLA SINISTRA, SENZA DARLO ALLA SINISTRA, DICE: ‘MA NUNZIA, È VOSTRA. E’ LA MOGLIE DI CICCIO’"

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

NUNZIA DE GIROLAMO

[…] La Rai vuole sostituire B.Berlinguer con Nunzia De Girolamo, ex ministra del Pdl e moglie di Francesco Boccia, capogruppo Pd. Tele Boccia è già la nuova Tele Kabul.

Era televisione, era la Rai, ma ormai è meglio dell’arte della guerra di Sun Tzu. Strategia, tattica. C’è pure un combattente, il samurai Paolo Corsini, il direttore degli Approfondimenti Rai. Si aggirava ieri lungo via Uffici del Vicario, con l’occhiale antiriflesso.

Alla domanda: “Samurai, chi hai scelto al posto di B.B?”, il samurai replicava: “La decisione verrà comunicata il 25 luglio in cda Rai”.

NUNZIA DE GIROLAMO FRANCESCO BOCCIA

[…] In Rai, da giorni, si interrogano sulla sorpresona di Corsini. Due i nomi: De Girolamo, Gomez. L’outsider: Gerardo Greco, giornalista ex Rai, che conduce Metropolis sul sito di Repubblica (ha uno studio che è meglio di Starbucks). Ma non c’è storia. De Girolamo batte tutti. E’ la moglie di Raimondo Boccia Vianello ed è pure ex ministra del Pdl.

Nunzia & Ciccio, sono come Sandra & Raimondo. Il guaio è che Nunzia & Ciccio hanno occupato Viale Mazzini e sono invincibili. Quando occorre alternare una spalla di sinistra si può dire: “Chi meglio di Nunzia, è di destra”.

salvo sottile 2

Quando la destra deve affidare un programma alla sinistra, senza darlo alla sinistra, dice: “Ma Nunzia, è vostra. E’ la moglie di Ciccio”. Grazie a questo potere, da eroina Marvel, Nunzia ha già condotto Ciao Maschio , e conduce pure l’ Estate in diretta con Gianluca Semprini.

[…] Il samurai […] Pensa. Compulsa il palinsesto. Vede e si risponde: “De Girolamo, che è prevista il lunedì su Rai3, la sposto al martedì. Il lunedì ci va Salvo Sottile.

paolo corsini

Sorpresona”. Poco importa. Ciò che importa è poter dire al Pd, a Elly: “Cara Elly, ti abbiamo dato il martedì sera. Sei contenta?”.

Nel Pd: “Ma come? De Girolamo non è nostra!”. Il samurai: “Eh no! E’ moglie del vostro capogruppo al Senato, Ciccio”. E ha pure ragione. Sulla carta non fa una piega.

NUNZIA DE GIROLAMO - ESTATE IN DIRETTA

Schlein, che non aveva tempo di pensare alle conseguenze dell’amore , quello di Ciccio & Nunzia, sapeva che era stato chiuso un accordo aziendale per sostituire B.B.

L’ex conduttrice di Agorà , Monica Giandotti, a cui Agorà è stato tolto per darlo all’esterno Inciocchi, sarebbe andata in onda il martedì sera.

monica giandotti foto di bacco (4)

In questo modo, il maggior partito d’opposizione avrebbe avuto una giornalista della propria area.

E l’accordo, con i vertici dell’azienda, era di fatto chiuso se non fosse che, cara premier Meloni, si sta diffondendo questa strana abitudine: usare il nome tuo invano. Dobbiamo fartelo sapere.

Quando c’è da rimangiarsi la parola, quando c’è da promuovere qualcuno, e declassare un altro, si comincia a dire: “Me lo ha chiesto Giorgia”. Non volete pagare la bibita ghiacciata al barista? “Me lo ha chiesto Giorgia, io volevo. Credimi”.

Cara premier, sai a che punto è arrivato questo fenomeno? Siamo al punto che in Rai, per non affidare il programma a Giandotti, che è moglie dell’ex capo del politico di Repubblica, si dice che dal tuo palazzo siano partite telefonate: “Lo chiede Giorgia. Giandotti, no”.

FRANCESCO BOCCIA ELLY SCHLEIN - MEME BY DE MARCO

Si consumerebbe quanto patito, in un primo momento, da Andrea Giambruno, compagno di Meloni, giornalista Mediaset, ovvero, fare pesare le carezze, l’amore, i baci.

Per fortuna, quando lo saputo Pier Silvio Berlingueroni, la giustizia, nel caso di Giambruno, è stata ristabilita. No, non può essere vero che la nostra premier abbia ordinato l’embargo di Giandotti.

boccia conte

[…] Al Tg1, Grazia Graziadei, fa sapere che si merita la vicedirezione perché lo chiede Salvini, Sangiuliano, e pure l’Europa. Ecco, le cose stanno così, cara premier, 38 gradi a Roma. La7 sta facendo campagna acquisti a Mazzini. Il campione degli autori Rai, Luca Marcenaro, starebbe per passare a Mediaset. A Rai 3, chi può saluta “perché qui non si capisce nulla. Io vado da Parenzo a La7. In Rai non ci sono ancora certezze”. L’unica è che Ciccio Boccia vince comunque. Manager di Schlein, marito di Nunzia, capogruppo, amico di Peppi Conte. Voglio essere Ciccio Boccia è meglio del gioco di Gerry Scotti, Chi vuole essere milionario .

monica giandotti nunzia de girolamo MONICA GIANDOTTI monica giandotti foto di bacco (1) nunzia de girolamo ciao maschio nunzia de girolamo francesco boccia foto di bacco nunzia de girolamo nunzia de girolamo piazza pulita francesco boccia nunzia de girolamo foto di bacco NUNZIA DE GIROLAMO EMILIANO FITTIPALDI nunzia de girolamo davanti alla caserma dei carabinieri